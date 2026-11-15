¿Ya le diste las llaves de tu vida a una IA?

Por Elizabeth Palacios*

La semana pasada me ganó la curiosidad del lanzamiento e instalé Muse, un agente de inteligencia artificial de Meta que acaba de llegar a México. La invitación me apareció en Instagram y, como suelo probar estas herramientas antes de opinar sobre ellas, decidí averiguar qué podía hacer por mí. La promesa era tentadora: organizar pendientes, encontrar vuelos y hasta hacer las compras del supermercado. Todo iba muy bien hasta que me pidió vincular mi cuenta de Google. Entonces pensé en mis tarjetas de crédito y se me acabó el entusiasmo.

Quizá parezca una reacción exagerada en alguien que utiliza IA todos los días y que enseña a otras personas a aprovecharla. Pero una cosa es pedirle ayuda a una herramienta para analizar información y otra permitir que intervenga en decisiones que afectan mi dinero. No es que imagine a un robot comprando boletos a Bali mientras duermo. Mi inquietud es más sencilla: ¿quién decidirá qué compra me conviene?

Me encantaría tener un agente que detectara ofertas engañosas, comparara precios o me avisara cuando bajara la tarifa de un vuelo que quiero tomar. Lo que no quiero es que confunda ayudarme a elegir con elegir por mí. Y hay otra pregunta que las empresas deberían estar dispuestas a responder: cuando un agente recomienda un producto o servicio, ¿busca la mejor opción para el usuario o influye la relación comercial de la plataforma con ciertas empresas? No afirmo que Muse lo haga, y quiero saber cómo se establecen esas prioridades.

Las compañías pueden argumentar que solicitan permisos antes de acceder a nuestras cuentas o ejecutar ciertas acciones. El problema es que llevamos años pulsando “acepto” sin leer lo que aceptamos. A veces no tenemos tiempo; otras, nos enfrentamos a contratos interminables, redactados en un lenguaje que parece diseñado para poner a prueba nuestra paciencia y nuestra vista.

No se trata solamente de una impresión personal. Una encuesta realizada en Canadá en 2024-2025 por la autoridad federal de privacidad encontró que 71% de los usuarios de internet consultados consideraba difícil comprender las políticas de privacidad. Si entender lo que autorizamos era complicado, la llegada de agentes capaces de ejecutar acciones en nuestro nombre eleva las consecuencias.

La organización internacional de seguridad OWASP incluso identifica la “agencia excesiva” como un riesgo de las aplicaciones de IA: ocurre cuando estos sistemas reciben más permisos, funciones o autonomía de los necesarios y pueden realizar acciones perjudiciales ante errores o instrucciones manipuladas. Conceder permisos a un agente merece una atención distinta a la que solemos prestar al instalar cualquier aplicación.

He visto videos de personas que se preguntan por qué aparecen nuevas funciones que nadie les explicó. Pero sería demasiado cómodo cargar toda la responsabilidad sobre ellos. Si las empresas son capaces de desarrollar sistemas que conversan con nosotros, resumen documentos y resuelven tareas en segundos, ¿por qué no pueden explicarnos, en español claro y antes de pedir nuestra autorización, qué información consultarán, qué acciones podrán realizar, cuáles son los riesgos y cómo retirarles el acceso?

Nuestros correos, contactos y conversaciones forman parte de una intimidad digital que hemos construido durante años. Abrir esa puerta debería requerir algo más que un botón y un texto legal. Un consentimiento informado no se mide por la rapidez con que conseguimos un clic, sino por la posibilidad real de entender y elegir.

Desinstalé Muse antes de vincular mi cuenta. No creo que la solución sea renunciar a herramientas que podrían ahorrarnos tiempo, pero sí quisiera que las empresas pensaran en resolver problemas reales de personas reales, y no solamente en multiplicar oportunidades de negocio. La innovación vale más cuando amplía nuestras opciones, no cuando decide por nosotros. Necesitamos innovación que nos permita conservar nuestra capacidad de decidir y mientras no tenga esa certeza me toca decir como en el famoso meme: “Perdóname, Mark, no acepto”.

*Consultora experta en Comunicación Estratégica e Impacto Socioambiental