Messi en Google, ¿qué pasa si escribes el nombre del astro argentino en el buscador?

Google activó un homenaje para Lionel Messi, futbolista de Argentina, por su histórica participación en el Mundial 2026, en donde se convirtió en el máximo goleador de las Copas del Mundo.

Luego de su actuación de Messi en la Selección Argentina frente a Austria, el pasado lunes 22 de junio, Google habilitó una función especial que tiene sorprendido a los seguidores que han puesto el nombre del astro en el buscador.

¿Qué pasa si escribes ‘Messi’ en Google?

Homenaje a Messi en Google. Especial

El buscador más utilizado del mundo activó el homenaje a ‘La Pulga’ tras su registro histórico de goleador.

Al ingresar la palabra ‘Messi’, ‘Lionel Messi’ o simplemente ‘Leo Messi’ en el buscador, se despliega confetti con los colores de la bandera argentina y un balón de fútbol con la inscripción:

Máximo goleador en la historia de los mundiales".

Dicho reconocimiento digital se activó luego de que el capitán argentino se convirtiera en el máximo goleador en Mundiales.

Lionel Messi, máximo goleador

Homenaje a Messi en Google. Pro Shots

El astro argentino escribió una nueva página en la historia del fútbol al superar la marca de máximo goleador en las Copas del Mundo, que pertenecía al alemán Miroslav Klose.

Messi alcanzó los 18 goles mundialistas tras su actuación en el enfrentamiento Argentina – Austria, donde marcó un doblete en la victoria 2-0.

‘La Pulga’ comenzó el Mundial 2026 con 13 goles acumulados en sus cinco participaciones anteriores:

Alemania 2006

Sudáfrica 2010

Brasil 2014

Rusia 2018

Qatar 2022

En este Mundial 2026, durante su debut ante Argelia, el astro argentino tuvo una actuación histórica al marcar un hat-trick (tres goles) en el triunfo de Argentina 3-0. Con esos tantos llegó a 16 goles en Mundiales, igualando a Klose.

No obstante, en el partido ante Austria, Messi volvió a aparecer y anotó dos goles más, alcanzando los 18 y quedándose en solitario con el récord histórico.

Además del récord goleador, Messi logró la marca cuando está disputando su sexto Mundial, algo que también refleja su enorme longevidad competitiva.

Tabla histórica de goleadores del Mundial

La tabla histórica de goleadores del Mundial, actualizada tras el récord de ‘La Pulga’, quedó de la siguiente forma:

Lionel Messi, Argentina: 18

Miroslav Klose, Alemania: 16

Ronaldo Nazário, Brasil: 15

Kylian Mbappé, Francia: 14

Gerd Müller, Alemania: 14

Just Fontaine, Francia: 13

Pelé, Brasil: 12

Aunque Messi ya domina la lista histórica, todavía hay futbolistas activos que pueden acercarse: