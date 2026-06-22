¡Messi hace historia! Rompe el mítico récord de México 1970

Lionel Messi está teniendo un inicio de Mundial inolvidable. A sus 38 años, el capitán argentino está deslumbrando en la Copa del Mundo 2026 con un rendimiento que roza la perfección.

Ya suma cuatro goles en apenas dos partidos, consolidándose como el gran protagonista de la Albiceleste. Con su triplete ante Argelia y un gol más contra Austria, Messi igualó y luego superó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales (17).

Lionel Messi celebra su gol ante Austria. REUTERS

Sin embargo, esto no es lo único que hizo, sino que además rompió otro récord de longevidad y consistencia. El astro rosarino sigue escribiendo páginas doradas en su leyenda.

Messi iguala el récord histórico de Jairzinho en México 70

Lionel Messi ha alcanzado una marca que solo dos leyendas habían conseguido antes en la historia de la Copa del Mundo: marcar en seis partidos consecutivos.

Con su actuación en los primeros encuentros de Argentina en 2026, el capitán albiceleste igualó la hazaña del brasileño Jairzinho en el Mundial de México 1970.

Jairzinho marcó en los seis partidos que disputó Brasil camino al título. Su consistencia goleadora fue clave en la campaña del Scratch, donde anotó en fase de grupos, octavos, cuartos, semis y final.

Messi, con goles repartidos entre el cierre de Qatar 2022 y el arranque de 2026, ha igualado esa racha legendaria.

Este logro coloca a Messi al lado de Jairzinho y de Just Fontaine (Francia 1958), los únicos que habían logrado la proeza. A sus casi 39 años, el argentino demuestra una vigencia asombrosa y una capacidad de definición que trasciende generaciones.

Messi y Argentina, ¿Favoritos para el bicampeonato?

Lionel Messi continúa agrandando su legado con la camiseta albiceleste. Campeón del mundo en Qatar 2022, el 10 no da señales de declive y lidera a un equipo sólido, equilibrado y con hambre de gloria.

Cada partido reafirma que Argentina es la gran favorita para revalidar el título. Con Messi en este nivel, la Albiceleste combina experiencia, talento joven y una mística ganadora difícil de igualar.

El gol de Lionel Messi ante Austria REUTERS

El plantel de Scaloni luce compacto y con variantes en todas las líneas, lo que lo convierte en el equipo a vencer en esta Copa del Mundo.