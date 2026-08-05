Mercados de predicción: así se construye una probabilidad en tiempo real

Los mercados de predicción convierten información dispersa y expectativas colectivas en probabilidades que cambian conforme surgen nuevos datos. Para Roy Shaham, director ejecutivo de Rain Protocol, la diferencia con una casa de apuestas no está en el resultado, sino en el mecanismo que permite transformar información en precios y, con ello, anticipar escenarios.

Cada vez que una elección presidencial, una decisión de política monetaria o la final de un campeonato concentra la atención pública, surge un indicador que evoluciona casi al mismo ritmo que las noticias. No proviene de una encuesta, de un banco de inversión ni de una consultora especializada. Es un porcentaje que cambia minuto a minuto conforme miles de personas compran y venden posiciones sobre lo que creen que ocurrirá.

Ese mecanismo da vida a los mercados de predicción, una industria que en pocos años pasó de ser un experimento seguido por académicos y especialistas a convertirse en una referencia para analistas financieros, estrategas políticos, inversionistas e incluso medios de comunicación que buscan medir, en tiempo real, cómo evolucionan las expectativas colectivas.

En México, sin embargo, el principal reto comienza por la percepción. Para buena parte del público, comprar una posición sobre la probabilidad de un acontecimiento y apostar por su resultado parecen exactamente lo mismo. Quienes desarrollan esta tecnología sostienen que existe una diferencia fundamental: mientras una apuesta busca acertar un desenlace, un mercado de predicción intenta agregar información dispersa para estimar qué tan probable es que ese desenlace ocurra.

Rain Protocol forma parte de esa nueva generación de infraestructura tecnológica. Sobre su protocolo, distintos equipos desarrollan aplicaciones de mercados de predicción; una de ellas es Rain Trade. En entrevista con Excélsior, Roy Shaham, director ejecutivo de la compañía, explica por qué considera que estos mercados son herramientas para procesar información, cuáles son sus límites y hasta dónde puede llegar la transparencia que ofrece la tecnología blockchain.

Más que opiniones, convicciones respaldadas

A diferencia de una encuesta tradicional, donde las personas expresan lo que creen en un momento determinado, un mercado de predicción exige que los participantes respalden su expectativa con una decisión económica. Para Shaham, esa diferencia cambia por completo la naturaleza de la información que se obtiene.

"Son mercados de información. Reflejan convicciones, no sólo opiniones. Una encuesta mide lo que la gente dice creer en un momento determinado; un mercado de predicción mide lo que los participantes están dispuestos a respaldar con base en la información de la que disponen".

Cada operación representa un juicio sobre si la probabilidad que refleja el mercado en ese instante es correcta o no. Miles de decisiones individuales terminan integrándose en un solo indicador que se ajusta de manera continua conforme aparece nueva información.

En ese sentido, explica el directivo, el valor de estos mercados no radica únicamente en ofrecer un porcentaje, sino en la capacidad de incorporar acontecimientos prácticamente en tiempo real.

"Como los mercados se actualizan todo el tiempo, incorporan información nueva conforme aparece. En lugar de ofrecer una fotografía de la opinión, dan una lectura en evolución constante de lo que el conjunto del mercado considera más probable".

¿Dónde termina la información y comienza la apuesta?

La comparación con las apuestas resulta inevitable, sobre todo en países donde el concepto de mercado de predicción todavía es poco conocido. Para Shaham, sin embargo, la diferencia está en el propósito de cada sistema.

Mientras una plataforma de apuestas gira alrededor del resultado de un evento, un mercado de predicción busca descubrir cuál es la probabilidad de que ese evento ocurra mediante la formación de precios.

"Hay una diferencia clara. Los mercados de predicción y las apuestas persiguen fines distintos. Una plataforma de apuestas está diseñada alrededor de apostar por un resultado. Un mercado de predicción es un mercado de información diseñado para determinar la probabilidad de que ocurra un evento a través de la formación de precios".

La probabilidad cambia conforme nuevos participantes incorporan información y evalúan si el precio vigente refleja la realidad. Desde esa perspectiva, el objetivo no es incentivar una apuesta, sino construir una medida dinámica y transparente de las expectativas colectivas.

"El objetivo no es crear una apuesta, sino agregar información dispersa para obtener una medida transparente y en tiempo real de las expectativas colectivas".

El precio de la información: manipulación, elecciones y los límites del blockchain

Los mercados de predicción suelen presentarse como una herramienta capaz de sintetizar información dispersa en una probabilidad. Pero esa promesa plantea preguntas inevitables: ¿qué ocurre cuando alguien intenta alterar esa probabilidad?, ¿hasta dónde puede influir el dinero en el resultado que observa el resto del mercado?, ¿y quién garantiza que las reglas sean claras cuando el evento en cuestión es una elección presidencial o un conflicto internacional?

Para Roy Shaham, la posibilidad de que un participante con grandes recursos intente mover el precio existe, como ocurre en cualquier mercado. Sin embargo, sostiene que una cosa es influir temporalmente en una cotización y otra muy distinta controlar el consenso que se forma alrededor de ella.

Excélsior

"Un participante con capital significativo puede influir temporalmente en el precio. Pero influir en un precio es muy distinto a controlar un mercado".

La explicación descansa en un principio económico relativamente simple. Si un actor modifica artificialmente el precio de una posición, crea al mismo tiempo un incentivo para que otros participantes, convencidos de que ese precio ya no refleja la probabilidad real del acontecimiento, operen en sentido contrario. En otras palabras, el propio mercado genera fuerzas que buscan corregir la distorsión.

"Conforme aumentan la participación y la liquidez, sostener un precio artificial se vuelve cada vez más difícil y caro".

Ese mecanismo de autocorrección, explica, se fortalece conforme crecen el número de participantes y la liquidez disponible. Cuantos más actores intervienen con información distinta, más costoso resulta sostener una percepción artificial durante periodos prolongados.

La transparencia tiene un límite

La infraestructura tecnológica también juega un papel central en ese proceso. Rain Protocol opera sobre blockchain, una tecnología que registra cada operación de manera pública y verificable.

Para Shaham, esa arquitectura facilita identificar movimientos atípicos porque todas las transacciones quedan registradas y pueden ser auditadas por terceros, algo que difícilmente ocurre en sistemas cerrados.

"En blockchain, la actividad del mercado es transparente y auditable. Las operaciones y los movimientos de precio pueden examinarse de forma independiente, lo que hace que los comportamientos inusuales sean mucho más fáciles de identificar que en sistemas cerrados".

Sin embargo, el propio directivo reconoce que la transparencia tecnológica no resuelve todos los problemas.

Cuando un mercado gira en torno a una elección, una decisión gubernamental o un conflicto internacional, la discusión deja de ser exclusivamente técnica. En ese punto aparece un elemento mucho más complejo: la información que alimenta al propio mercado y la manera en que se determina el resultado final.

Cuando el mercado habla de política

Los mercados de predicción sobre elecciones presidenciales, decisiones regulatorias o conflictos geopolíticos han ganado notoriedad porque, con frecuencia, reaccionan antes que las encuestas tradicionales o los análisis de especialistas. Esa velocidad también los coloca en el centro de debates sobre desinformación y manipulación.

Para Shaham, la responsabilidad de las plataformas no consiste en determinar qué información es verdadera, sino en garantizar que las reglas de cada mercado sean inequívocas desde el principio.

"La responsabilidad de una plataforma es garantizar que cada mercado esté claramente definido, que se resuelva de forma transparente y que se base en criterios objetivos".

Eso implica establecer con precisión qué acontecimiento se está midiendo, cuáles son los posibles desenlaces y qué fuente oficial resolverá el resultado cuando llegue el momento de cerrar el mercado.

En esa lógica, insiste, un mercado de predicción no pretende convertirse en árbitro de la verdad.

"Un mercado de predicción refleja las expectativas de los participantes; no determina qué es cierto".

La función de la plataforma, agrega, consiste en ofrecer reglas transparentes y mecanismos de resolución confiables, de manera que todos los participantes conozcan desde el inicio exactamente qué están evaluando.

¿Puede una predicción cambiar la realidad?

La pregunta aparece con frecuencia en procesos electorales.

Si un mercado asigna una probabilidad muy elevada a determinado candidato, ¿esa expectativa termina influyendo en los votantes, en los medios de comunicación o incluso en las campañas?

Shaham considera que el fenómeno existe, aunque establece una diferencia importante entre influir y determinar.

"Igual que las encuestas, los reportes de analistas o los mercados financieros, los mercados de predicción pueden influir en el comportamiento, porque las personas reaccionan a la información".

Esa influencia puede reflejarse en decisiones estratégicas de partidos políticos, inversionistas o empresas. Sin embargo, sostiene que el mercado no decide el desenlace del acontecimiento que intenta anticipar.

"Eso no significa que el mercado determine el resultado. Significa que las expectativas visibles pueden influir en las decisiones".

Como ocurre con una encuesta ampliamente difundida o con una recomendación de una firma financiera, el mercado hace visibles determinadas expectativas. La manera en que gobiernos, empresas o ciudadanos reaccionan ante ellas pertenece ya al comportamiento humano y no al funcionamiento del propio sistema.

En ese sentido, concluye, el mercado actúa más como un espejo que como un motor de los acontecimientos.

"Los mercados de predicción hacen visibles las expectativas colectivas. Cómo reaccionan las personas ante esa información es, en última instancia, independiente del acontecimiento que el mercado está midiendo".

Las reglas antes del juego: quién decide el resultado y qué no puede resolver el blockchain

Uno de los activos más valiosos de un mercado de predicción es la confianza. No basta con que miles de personas compren y vendan posiciones sobre un acontecimiento futuro; todos deben saber, antes de realizar la primera operación, qué pregunta responde el mercado, cuáles son los posibles desenlaces y quién tendrá la última palabra cuando llegue el momento de declarar un resultado.

Esa definición previa, sostiene Roy Shaham, es la diferencia entre un mercado funcional y uno condenado a la controversia.

La importancia de hacer la pregunta correcta

En cualquier mercado de predicción, la precisión comienza por el lenguaje.

Una pregunta ambigua puede generar interpretaciones distintas entre los participantes y, con ello, poner en duda la legitimidad del resultado, incluso si todas las operaciones fueron transparentes.

Por esa razón, explica Shaham, cada mercado debe establecer desde el principio las condiciones bajo las cuales se resolverá el acontecimiento.

"Antes de que empiece la negociación, cada mercado debe definir con claridad la pregunta, los resultados posibles, la hora de cierre y la fuente o los criterios que determinarán el desenlace".

No se trata únicamente de fijar una fecha de cierre. También es indispensable determinar qué institución, documento o fuente oficial validará el resultado y cómo se actuará si aparecen discrepancias o escenarios no previstos.

En mercados relacionados con elecciones, por ejemplo, esa definición puede implicar establecer desde el inicio si el resultado será determinado por la autoridad electoral, por un tribunal o por otro organismo previamente identificado.

Para Shaham, la claridad en las reglas es tan importante como la tecnología que sostiene al mercado.

"Los mercados bien diseñados evitan el lenguaje subjetivo y se apoyan en hechos objetivos y verificables. Los participantes deben saber desde el principio exactamente cómo se va a resolver un mercado y qué pruebas se van a utilizar".

Cuando existe la posibilidad de que un desenlace admita interpretaciones distintas, el procedimiento para resolver la controversia también debe quedar establecido antes de que el mercado abra. La confianza, afirma, no depende únicamente del resultado, sino de que todos conozcan las reglas desde el principio.

Lo que la tecnología sí puede demostrar

Blockchain suele presentarse como sinónimo de transparencia. Sin embargo, Shaham considera que esa afirmación requiere matices.

La tecnología permite verificar, de manera independiente, todas las operaciones que ocurren dentro del mercado: transacciones, movimientos de precio, liquidaciones y reglas programadas quedan registradas en una infraestructura abierta para su consulta.

"El blockchain permite verificar de forma independiente la actividad del mercado, las transacciones, la liquidación y las reglas que rigen ese mercado".

Desde esa perspectiva, el blockchain reduce la necesidad de confiar ciegamente en un operador centralizado, porque cualquier participante puede auditar lo ocurrido dentro del sistema.

Pero existe un límite que ninguna tecnología puede eliminar por completo.

La frontera entre el mundo real y el digital

Los mercados de predicción funcionan sobre acontecimientos que suceden fuera del blockchain: una elección, una decisión judicial, un partido de futbol o una resolución regulatoria.

En algún momento, esa realidad debe ingresar al sistema para cerrar el mercado.

Y justamente ahí aparece el elemento que sigue dependiendo de la confianza humana.

"Lo que sigue requiriendo confianza es la manera en que los acontecimientos del mundo real se incorporan al sistema".

El directivo explica que los usuarios deben conocer quién determina oficialmente el resultado, por qué esa fuente fue elegida y cuál será el procedimiento si existe alguna controversia.

Blockchain puede garantizar que nadie altere las operaciones registradas.

Lo que no puede hacer es decidir, por sí mismo, cuál fue el resultado de una elección o cuándo un organismo oficial debe considerarse la fuente definitiva de información.

"El valor del blockchain está en que reduce la dependencia de un solo operador, al hacer que la actividad del mercado sea transparente, auditable y verificable de manera independiente".

Medir probabilidades, no fabricar certezas

Uno de los errores más comunes, afirma Shaham, consiste en interpretar un mercado de predicción como si fuera un oráculo.

La lógica del sistema nunca promete acertar siempre.

Lo que ofrece es una estimación dinámica basada en la información disponible en cada momento.

Por ello, cuando ocurre un desenlace inesperado, el mercado no necesariamente ha fallado.

Simplemente refleja que un acontecimiento poco probable terminó ocurriendo.

"Una de las lecciones más importantes que han dejado los mercados de predicción es que miden probabilidad, no certeza. Los resultados inesperados no son fallas del modelo: son recordatorios de que incluso los acontecimientos de baja probabilidad pueden ocurrir".

Como cualquier otra herramienta de pronóstico, añade, estos mercados evolucionan conforme aparece información nueva.

Su principal fortaleza no radica en anticipar el futuro con exactitud absoluta, sino en incorporar datos de manera continua para ajustar, casi en tiempo real, la probabilidad asignada a cada escenario.

"Su mayor fortaleza no está en afirmar certezas, sino en incorporar información de forma continua y permitir que las expectativas colectivas se ajusten en tiempo real".