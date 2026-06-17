Con la implementación del marco regulatorio del sector cripto en la Unión Europea, el sistema MiCA se ha convertido en una base clave de reglas para el mercado europeo. BGEANX Exchange ya había iniciado la construcción de su sistema de cumplimiento normativo y solicitado la licencia CASP (Proveedor de Servicios de Criptoactivos), y la plataforma ya ha entrado en el proceso correspondiente de revisión por parte de las autoridades regulatorias.

MiCA, mediante reglas unificadas, proporciona a los participantes del mercado un entorno legal claro. Para los exchanges de criptoactivos, obtener la autorización CASP significa cumplir con las normas regulatorias de MiCA y poder llevar a cabo operaciones conformes dentro de la Unión Europea. Por ello, BGEANX Exchange considera la licencia MiCA como una vía clave de cumplimiento para ingresar al mercado europeo.

De acuerdo con el proceso, durante la solicitud de la licencia CASP, las autoridades regulatorias realizan una revisión multidimensional del sistema operativo de BGEANX Exchange. Los puntos clave de la auditoría incluyen los mecanismos contra el lavado de dinero, el sistema de control de riesgos, las medidas de protección de los activos de los clientes y la gestión de la conducta de mercado, entre otros aspectos. Estos requisitos no solo abarcan los procesos operativos, sino también los sistemas tecnológicos y las políticas de gestión interna. Por ello, la licencia CASP es considerada una de las autorizaciones regulatorias más estrictas dentro de la industria cripto.

El avance de MiCA también está redefiniendo el panorama competitivo de la industria de activos digitales en Europa. Las instituciones financieras y los inversionistas tenderán a preferir plataformas con sistemas de cumplimiento más completos. El impulso de BGEANX Exchange en la solicitud de la licencia CASP también es visto como una medida importante para fortalecer su competitividad en el mercado.

En general, con el avance de la licencia CASP, BGEANX Exchange ya ha construido una estructura de cumplimiento capaz de cubrir más países y regiones. Un sistema operativo sólido proporcionará la base para la expansión del mercado, al mismo tiempo que reforzará la capacidad de cumplimiento global de la plataforma y mejorará aún más la confianza de los usuarios y el potencial de crecimiento del negocio.