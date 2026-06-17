Morelos I: la misión que marcó un antes y un después para las telecomunicaciones en México

Hubo una época en la que la palabra "conectividad" no formaba parte de nuestro vocabulario diario y fue en esos momentos cuando un satélite transformó a México: el Morelos I.

El país atravesaba una época donde se requería de una infraestructura terrestre compleja, costosa y a la par de tecnologías de otras potencias.

Fue el 17 de junio de 1985, desde las plataformas de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el transbordador espacial Discovery de la NASA se elevaba hacia el firmamento llevando en su bodega de carga un objeto cilíndrico que cargaba el orgullo, los recursos y las esperanzas de modernización de todo un país.

Se trataba del Morelos I, el primer satélite artificial de comunicaciones de propiedad mexicana, cuyo exitoso despliegue en la órbita geoestacionaria marcó un antes y un después definitivo en el desarrollo tecnológico de nuestra nación.

Lanzamiento del Morelos I Gobierno de México

El diseño del Sistema Satelital Morelos

México no contaba con la infraestructura industrial ni los laboratorios especializados para fabricar un satélite de comunicaciones desde cero, por lo que se convocó a una licitación internacional en la que participaron las empresas aeroespaciales más importantes del mundo.

Finalmente, la compañía estadounidense Hughes Aircraft Company fue seleccionada para construir las dos piezas fundamentales de este proyecto: el Morelos I y su gemelo, el Morelos II.

El diseño elegido pertenecía a la serie HS-376 de Hughes, una de las plataformas satelitales más exitosas y confiables de la historia aeroespacial. Estos satélites se caracterizaban por su forma cilíndrica y un sistema de estabilización por giro (spin-stabilized), lo que significa que el cuerpo del satélite giraba sobre su propio eje en el espacio para mantener su orientación y estabilidad de manera similar a un trompo.

El satélite estaba recubierto casi en su totalidad por paneles solares que se desplegaban una vez alcanzada la órbita, proporcionando la energía eléctrica necesaria para alimentar sus sistemas internos.

El Morelos I contaba con 12 canales de transmisión (transpondedores), ideales para la difusión de señales de televisión en formato analógico, radio y servicios de telefonía de alta capacidad.

En el momento del lanzamiento, el satélite pesaba poco más de una tonelada, pero una vez en órbita y tras consumir el combustible inicial, su peso operativo rondaba los 650 kilogramos, midiendo aproximadamente 6.6 metros de largo con sus antenas y paneles completamente extendidos.

Lanzamiento del Morelos I Gobierno de México

El lanzamiento del Morelos I

El lanzamiento del Morelos I fue el 17 de junio de 1985 a bordo de la misión STS-51-G del transbordador espacial Discovery de la NASA, a las 06:33 horas (tiempo del centro de México).

Una vez que el Discovery alcanzó su órbita de transferencia a unos 300 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre, los astronautas de la NASA iniciaron los protocolos para la eyección del satélite.

El Morelos I fue expulsado de la bodega de carga del transbordador mediante un sistema de resortes mecánicos que lo hizo girar para asegurar su estabilidad. Pocos minutos después, el motor de perigeo del propio satélite se encendió para impulsarlo hacia su destino final: la órbita geoestacionaria.

Tomó varios días de maniobras orbitales de precisión, controladas de manera conjunta por ingenieros de la NASA, Hughes y técnicos mexicanos, colocar al satélite en su posición de estacionamiento asignada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT): los 113.5 grados de longitud Oeste.

Desde ese punto exacto en el espacio, la velocidad de rotación del satélite coincidía con la velocidad de rotación de la Tierra, lo que hacía que, visto desde el territorio nacional, el Morelos I pareciera estar suspendido inmóvil en el cielo, cubriendo toda la República Mexicana.

Lanzamiento del Morelos I UNAM

¿Cómo cambió México con el Morelos I?

La entrada en operación del Morelos I transformó de forma radical y casi inmediata el panorama social, económico y cultural de México. El cambio más visible se dio en los medios de comunicación electrónicos, como la televisión abierta, que extendieron su cobertura a rincones donde nunca antes se había sintonizado un canal de televisión.

También, gracias a la cobertura del satélite, el gobierno mexicano pudo expandir el sistema de Telesecundaria, un modelo educativo innovador que permitía llevar clases impartidas por profesores especializados a través de la señal de televisión a las comunidades rurales más aisladas que no contaban con escuelas físicas tradicionales.

Asimismo, se realizaron los primeros experimentos de telemedicina, permitiendo a médicos de clínicas rurales consultar casos complejos con especialistas ubicados en hospitales de la Ciudad de México mediante la transmisión de voz y datos en tiempo real.

El Morelos I transformó México, pero en 1993, terminó su servicio habiendo superado las expectativas iniciales de rendimiento; el satélite demostró que el país tenía el talento necesario para gestionar tecnología de punta.