App para ver partidos del Mundial gratis pone en riesgo tus contraseñas y cuentas bancarias

Ante la euforia que genera el Mundial 2026, aficionados buscan alternativas para ver los partidos de manera gratuita; sin embargo, esta necesidad está siendo aprovechada por ciberdelincuentes que utilizan apps y plataformas falsas para robar información personal, contraseñas e incluso datos bancarios.

La fragmentación de los derechos de transmisión de la fase de grupos del torneo entre distintas plataformas de streaming y canales de pago se ha convertido en una oportunidad para los atacantes, quienes ofrecen supuestas opciones gratuitas o accesibles para captar usuarios desprevenidos.

El principal gancho actualmente es la justa mundialista. A través de aplicaciones, sitios web y enlaces que prometen acceso sin costo a los encuentros, los delincuentes buscan que los aficionados ingresen datos personales o credenciales de acceso, sin que muchos sepan que estos portales pueden representar riesgos informáticos.

Especialistas en ciberseguridad advierten que descargar aplicaciones de fuentes desconocidas o proporcionar información en plataformas no oficiales puede abrir la puerta al robo de cuentas, fraudes financieros y otros delitos digitales.

FutbolLibre, la app falsa que ofrece ver gratis los partidos del Mundial

App para ver partidos del Mundial gratis pone en riesgo a usuarios. Especial

FútbolLibre App ofrece acceso gratuito a transmisiones deportivas de alto perfil. Sin embargo, esta práctica constituye una violación directa a la propiedad intelectual y a los derechos de transmisión de eventos como el Mundial de la FIFA.

La app en cuestión utiliza técnicas de hackeo para vulnerar los sistemas de los operadores legítimos y acceden de forma no autorizada a señales digitales protegidas.

Para los usuarios descargar FútbolLibre App supone un alto riesgo ante un panorama de amenazas informáticas y fraudes.

Descargar e instalar el archivo APK de FútbolLibre App fuera de las tiendas oficiales elimina las barreras de seguridad y ese procedimiento puede permitir la entrada de troyanos, ransomware y virus espía capaces de otorgar control total del dispositivo a terceros.

Muchas de estas plataformas requieren el registro de cuentas o la instalación de extensiones en el navegador. Estas solicitudes funcionan como herramientas de phishing y permiten la sustracción de datos personales, contraseñas e incluso información bancaria.

Aplicaciones del tipo de FútbolLibre App suelen integrar publicidad engañosa. Al poner anuncios para acceder a las transmisiones, obligan a los usuarios a interactuar y ahí es cuando activan descargas no deseadas o son dirigidos a sitios fraudulentos.

¡Tu dispositivo tiene 13 virus, haz clic aquí para desinfectar!” es uno de los mensajes intimidatorios usados para inducir la entrega de datos sensibles o el pago de servicios inexistentes.

¿Dónde ver en México los partidos del Mundial 2026?

App para ver partidos del Mundial gratis pone en riesgo a usuarios. Especial

En México, el Mundial 2026 tiene varias opciones para verlo, tanto gratis por televisión abierta como por streaming de paga. La diferencia principal es que no todos los partidos estan disponibles gratis.

Televisión abierta (gratis)

TelevisaUnivision

Podrás ver partidos por:

Canal 5

Las Estrellas

TUDN (televisión de paga y plataformas digitales)

La cobertura gratuita incluye partidos importantes como:

Todos los partidos de la Selección Mexicana.

El partido inaugural.

Semifinales.

Final.

Otros encuentros seleccionados.

Streaming

ViX

Es la opción para quienes quieren ver todos los partidos del Mundial 2026 en México.

Incluye:

Los 104 partidos del torneo.

Fase de grupos.

Eliminatorias.

Final.

La plataforma ofrece un Pase Mundial 2026 para acceder al torneo completo, además de requerir una cuenta activa según el plan contratado.