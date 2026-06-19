JustMarkets lanzará el trading de acciones de SpaceX para sus clientes

JustMarkets, uno de los brókers internacionales líderes, se complace en informar a sus clientes sobre el lanzamiento del trading de acciones de SpaceX (SPCX). A partir del 17 de junio de 2026, los traders podrán operar una de las empresas aeroespaciales privadas más observadas en la plataforma de trading de JustMarkets , accediendo así a una esfera innovadora que influirá en el desarrollo de la economía global en el futuro.

Un representante de JustMarkets comentó sobre este lanzamiento: "Los mercados financieros siguen creciendo, y los traders muestran cada vez más interés en empresas que impulsan la innovación en distintas industrias. SpaceX es uno de los nombres más reconocidos de la tecnología y la industria aeroespacial moderna. Al añadir acciones de SpaceX a la oferta de productos, brindamos a los clientes acceso a nuevas oportunidades de mercado, mientras se siguen ampliando la variedad de instrumentos disponibles para operar".

Con la incorporación de las acciones de SpaceX al portafolio de trading, JustMarkets permitirá a sus clientes seguir la dinámica del movimiento de precios, analizar la situación del mercado y realizar operaciones con este instrumento, utilizando todas las herramientas de trading que ofrece la compañía.

Este instrumento complementará el portafolio actual de productos ofrecidos por el bróker, que incluye Forex, materias primas, metales preciosos, índices, criptomonedas y acciones. La llegada de SpaceX demuestra el compromiso de la compañía de ofrecer a sus clientes instrumentos de mercado relevantes, populares y ampliamente discutidos a nivel internacional.

A partir del 17 de junio de 2026, los clientes de JustMarkets ya pueden operar acciones de SpaceX (SPCX) y participar en uno de los lanzamientos bursátiles más importantes de la historia.

Acerca de JustMarkets

JustMarkets es un bróker multiactivo reconocido a nivel global que ofrece servicios de trading confiables y transparentes desde 2012. La compañía ha recibido más de 50 premios de la industria, lo que destaca su excelencia en el sector financiero. JustMarkets ofrece una amplia variedad de instrumentos de trading, incluidos Forex, acciones, commodities, índices, metales, energías y criptomonedas, y presta servicios a clientes en más de 160 países.

La compañía es reconocida por sus precios competitivos, con spreads bajos y cero comisiones. JustMarkets acompaña a traders principiantes y experimentados con una amplia gama de servicios diseñados para mejorar su experiencia de trading.