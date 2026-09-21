ISOTools revoluciona la experiencia con una plataforma unificada y una identidad corporativa

Con ESG INNOVA ONE, ESG Innova da respuesta a un problema habitual en las organizaciones: la gestión de sus sistemas de calidad, sostenibilidad, riesgos, cumplimiento normativo y seguridad suele depender de hojas de cálculo, correos electrónicos dispersos y documentación no centralizada. La nueva plataforma sustituye ese modelo por un entorno digital, colaborativo, trazable e inteligente, capaz de conectar información, documentos, tareas, responsables, indicadores, evidencias y flujos de trabajo en un solo lugar.

Uno de los ejes centrales de ESG INNOVA ONE es la incorporación de inteligencia artificial en sus distintos módulos, con capacidades orientadas a reducir la carga administrativa y mejorar la calidad de la información disponible para la toma de decisiones.

"ESG INNOVA ONE es la traducción operativa de lo que representamos como marca: no venimos a dejar huella por lo que instalamos, sino por lo que ayudamos a activar. Con esta plataforma, las organizaciones dejan de gestionar el cumplimiento como una obligación dispersa y empiezan a gestionarlo como una ventaja conectada, medible y escalable", comenta Miguel Martín, CEO de ESG Innova

El lanzamiento de ESG INNOVA ONE se produce apenas unas semanas después de que ESG Innova presentara su nueva imagen corporativa, un rebranding que responde a más de 25 años de trayectoria del grupo y que se articula en torno a tres conceptos —conexión, impacto y evolución—. La nueva identidad mantiene el verde como color corporativo principal e introduce una paleta diferenciada para cada una de sus líneas de negocio especializadas: ESGTools (sostenibilidad e impacto medioambiental), GRCTools (riesgos y cumplimiento normativo), ISOTools (calidad y estándares ISO) y HSETools (salud, seguridad y medioambiente).

ESG Innova es un grupo internacional de empresas con más de 25 años de trayectoria. Con presencia en más de 30 países y más de 3.500 clientes, la compañía simplifica la gestión y fomenta la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones mediante soluciones tecnológicas especializadas.