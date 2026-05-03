¿La cámara del iPhone 18 Pro Max será la más grande de Apple? Esto se sabe sobre el nuevo modelo de Apple para 2026. El ciclo de vida tecnológico no descansa y este modelo se perfila como el punto de inflexión donde la fotografía computacional y el hardware óptico tradicional finalmente se fusionan de forma profesional.

La obsesión de Apple por convertir su dispositivo estrella en la cámara definitiva para creadores de contenido, cineastas y entusiastas de la fotografía está alcanzando niveles sin precedentes.

No se trata simplemente de añadir más megapíxeles, sino de cambiar la física detrás de la lente. Según los reportes más recientes de analistas cercanos a la cadena de suministro, el iPhone 18 buscará resolver uno de los problemas históricos de los smartphones: la falta de flexibilidad mecánica en sus cristales.

Rumores sobre la cámara del iPhone 18 Pro Max Threads The Apple Hub

¿Cómo será la cámara del iPhone 18 Pro Max?

Uno de los rumores más sonados es que la cámara del iPhone 18 Pro Max llegará con una apertura variable. ¿A qué se refiere? La apertura es el "iris" de la cámara; controla cuánta luz entra al sensor.

Históricamente, los teléfonos han tenido aberturas fijas, confiando en el software para simular efectos como el desenfoque de fondo o bokeh.

A diferencia de los modelos anteriores, donde la lente se mantiene estática, el iPhone 18 incorporaría un sistema de láminas mecánicas que permitirían cerrar o abrir el paso de la luz físicamente.

Esto significa que, si estás en una playa con sol radiante, el iPhone podría cerrar su apertura para ganar nitidez y detalle en todo el paisaje. Por el contrario, en una cena romántica con poca luz, el iris se abriría al máximo para capturar cada fotón disponible sin generar ruido digital.

El modo video se verá también enormemente beneficiado, permitiendo cambios de profundidad de campo naturales, idénticos a los que vemos en el cine, sin las imperfecciones que a veces muestra el recorte por inteligencia artificial.

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Apple se une a Samsung para su nueva cámara

De acuerdo con reportes, Apple se habría unido a Samsung para obtener sensores de imagen de nueva generación para el iPhone 18. De esta forma, terminaría su alianza de años con Sony.

El iPhone 18 Pro Max contará con un sensor principal de un tamaño cercano a la pulgada completa. En el mundo de la óptica, un sensor más grande equivale a píxeles más grandes, lo que se traduce en una capacidad superior para captar luz, un rango dinámico mucho más amplio y una reproducción de color mucho más fiel a la realidad.

Para lograr este objetivo, será necesario que el iPhone 18 Pro Max sufra una transformación estética en cuanto a cámara: no solo será más grande, sino que podría adoptar una disposición que favorezca la disipación de calor.

Capturar video en 8K a 60 fps o en formatos ProRAW genera una cantidad de calor inmensa, y el nuevo diseño del chasis estaría pensado para actuar como un radiador pasivo.

Mayor zoom en el iPhone 18

El sistema de tetraprisma, que debutó recientemente para ofrecer un zoom óptico de 5x, recibirá una actualización significativa en la serie 18. Se especula que Apple podría duplicar la apuesta, logrando un zoom óptico de 10x mediante una estructura de espejos y prismas aún más refinada.

Para esto, el iPhone 18 integraría una nueva versión de su estabilización por desplazamiento de sensor (Sensor-Shift), capaz de realizar miles de microajustes por segundo para que, incluso si tienes pulso de maraquero, el video parezca grabado con un estabilizador profesional (gimbal).

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¿Cámara con Inteligencia Artificial?

El iPhone 18 Pro Max utilizará el procesador A20 Bionic, fabricado presumiblemente en un proceso de 2 nanómetros, para potenciar el post-procesado en tiempo real con ayuda de Inteligencia Artificial.

¿Alguien arruinó tu foto perfecta? El iPhone 18 podría permitir eliminar objetos o reconstruir fondos directamente desde la aplicación de cámara con una latencia casi nula. Además, la IA será capaz de identificar qué estás fotografiando y ajustar mecánicamente la apertura variable para obtener la configuración técnica ideal de forma automática.

¿Cuándo saldrá a la venta el iPhone 18?

Siguiendo el calendario habitual de Apple, el iPhone 18 será presentado en septiembre de 2026.