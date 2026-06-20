Toy Story 5 llega con cambios: cuánto dura y por qué su clasificación ha generado debate

El regreso de Woody, Buzz y el resto de los juguetes ya es una realidad. Toy Story 5 se estrenó el 19 de junio de 2026 y, aunque muchos fans estaban emocionados por ver una nueva aventura, lo que más ha llamado la atención no es solo la historia, sino los cambios que trae esta entrega.

Para empezar, la película tiene una duración de 1 hora con 42 minutos (102 minutos), un tiempo bastante estándar para producciones animadas modernas, pero que ya ha generado conversación entre los seguidores más fieles de Pixar.

Por primera vez, Toy Story deja de ser "para todos"

Durante más de dos décadas, la saga Toy Story fue sinónimo de cine familiar sin restricciones. Las cuatro películas anteriores contaban con clasificación G, es decir, aptas para todo público sin necesidad de supervisión adulta.

Pero Toy Story 5 rompe con esa tradición. La clasificación PG indica que algunas escenas pueden requerir acompañamiento de los padres, ya sea por temas más complejos, momentos de acción más intensos o situaciones emocionales más profundas.

Toy Story 5 rompe récord en taquilla y conquista los cines en sus primeros días de preestreno Foto: IMDb

Y eso ha abierto debate entre los fans: ¿por qué una franquicia tan familiar decidió dar este paso?

Tecnología vs juguetes: el nuevo conflicto de la historia

Uno de los puntos clave de Toy Story 5 es que la historia se adentra en un tema mucho más actual con el impacto de la tecnología en la infancia.

Bonnie, ahora con 8 años, empieza a dejar atrás a sus juguetes tradicionales después de recibir un dispositivo electrónico. Eso desencadena un conflicto central donde los juguetes clásicos intentan seguir siendo relevantes en un mundo dominado por pantallas.

En medio de todo esto aparece Lilypad, una tablet con forma de rana que se convierte en una especie de antagonista al influir en el tiempo de juego de Bonnie y empujarla hacia lo digital.

Toy Story 5 Redes Sociales

También se desata el caos cuando un grupo de versiones de Buzz Lightyear en modo demostración comienza a funcionar sin control, provocando situaciones inesperadas.

Jessie toma un papel más importante

Aunque Woody y Buzz regresan, esta vez la historia tiene un enfoque emocional más fuerte en Jessie. Su personaje revive temas de abandono y recuerdos del pasado, algo que ya había marcado su historia en películas anteriores.

Este giro ha sido uno de los elementos que más ha conectado con el público, pero también uno de los que refuerza el tono más maduro de la película.

Jessie iba a tener un muy emotivo final en Toy Story 5. Foto: Disney / Pixar

¿Por qué la clasificación PG genera tanto debate?

El cambio de clasificación ha sido el detalle que más conversación ha generado. Muchos fans consideran que Toy Story siempre fue una saga pensada para todas las edades, y este ajuste marca un pequeño cambio en esa identidad.

Sin embargo, otros señalan que el mundo de la historia también ha cambiado, y que abordar temas como la tecnología, el crecimiento y la pérdida justifica un tono un poco más maduro.

Lo cierto es que Toy Story 5 no solo trae una nueva aventura, sino también una nueva etapa para la franquicia, una que ya no es exactamente la misma que conocimos en 1995.

Y aunque la nostalgia sigue presente, esta entrega deja claro que los juguetes también crecen con su público.