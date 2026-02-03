Google Gemini permitirá importar chats de otros chatbots y descargar imágenes en 4K

Google está desarrollando nuevas herramientas para su asistente de inteligencia artificial Gemini, que buscan mejorar la experiencia del usuario al permitir importar conversaciones previas de otros chatbots y descargar imágenes generadas en alta resolución.

Importar conversaciones entre chatbots

La compañía trabaja en una función llamada Import AI Chats (importar chats de IA), que permitirá a los usuarios transferir conversaciones de plataformas como ChatGPT, Copilot o Grok a Gemini.

Esta herramienta evita la pérdida de historial al cambiar de chatbot.

al cambiar de chatbot. Facilita continuar las conversaciones sin interrupciones , sin necesidad de reentrenar al sistema con preferencias del usuario.

, sin necesidad de reentrenar al sistema con preferencias del usuario. Según el portal Testing Catalog , especializado en novedades de aplicaciones de IA y web3, la función se encuentra actualmente en fase de pruebas.

, especializado en novedades de aplicaciones de IA y web3, la función se encuentra actualmente en fase de pruebas. Una vez disponible, aparecerá en el menú de herramientas de Gemini, que ya permite cargar archivos e importar código.

Para usarla, los usuarios deberán descargar el historial de chat de otra plataforma y luego importar el archivo generado en Gemini siguiendo una guía proporcionada por la propia herramienta.

Mejoras en la generación de imágenes

Google también prepara mejoras en la calidad de las imágenes generadas por Gemini:

Las imágenes podrán descargarse en resoluciones 2K y 4K .

. Una imagen 4K alcanza 3840 × 2160 píxeles, aumentando detalle y tamaño, ideal para aplicaciones profesionales de diseño o presentaciones.

Nueva función ‘Likeness’ para verificación de video

Otra novedad es la función Likeness (parecido o similitud), destinada a la verificación de videos, probablemente para garantizar la autenticidad del contenido.

Este sistema podría analizar metadatos, movimientos faciales y marcas digitales .

. Su utilidad se centraría en seguridad, medios de comunicación y protección contra deepfakes.

Hacia la interoperabilidad entre chatbots

La función Import AI Chats de Gemini refleja una tendencia creciente en la IA: la interoperabilidad entre distintos asistentes y la preservación del historial de interacción. Actualmente, plataformas como ChatGPT permiten exportar conversaciones en formatos como JSON o TXT, lo que facilita su transferencia a otros sistemas compatibles.

Según Testing Catalog, estas funciones están aún en pruebas y podrían experimentar cambios antes del lanzamiento oficial, mientras Google continúa ampliando el ecosistema de Gemini más allá de simples conversaciones, reforzando su potencial en productividad y creatividad.

Cronología de la "guerra de los chatbots"

2022: El inicio de la fiebre

30 de noviembre: ChatGPT (OpenAI) se lanza como un "avance de investigación" gratuito. Sorprendió al mundo al alcanzar 1 millón de usuarios en solo cinco días.

2023: La gran explosión y competencia

Febrero: Microsoft lanza el "nuevo Bing" (ahora Copilot), integrando la tecnología de OpenAI directamente en su buscador.

Marzo: Google lanza Bard, su respuesta inicial a ChatGPT, de forma limitada. OpenAI lanza GPT-4, un modelo mucho más potente y capaz de razonar mejor. Anthropic presenta Claude, un chatbot enfocado en seguridad y con un tono más humano.

Julio: Meta (Facebook) lanza Llama 2, un modelo abierto (open source) que permitió que miles de chatbots personalizados aparecieran en el mercado.

Septiembre/Octubre: ChatGPT se vuelve multimodal: ya puede ver imágenes y hablar por voz.

Diciembre: Google retira la marca Bard y lanza Gemini, su modelo más avanzado hasta la fecha, diseñado para competir directamente con GPT-4.

2024: La era de la eficiencia y el video

Febrero: Elon Musk lanza Grok (de su empresa xAI) de forma más amplia para usuarios de X (antes Twitter), con un tono más rebelde y sin censura.

Mayo: OpenAI presenta GPT-4o ("o" de omni), que permite conversaciones en tiempo real casi sin retraso y detecta emociones en la voz.

Junio: Apple anuncia Apple Intelligence, integrando ChatGPT y sus propios modelos en iPhone y Mac.

2025-2026: De "chatbots" a "agentes"

2025: Se consolida el uso de modelos como Claude 3.5, Sonnet y Gemini 2.0, enfocados no solo en chatear, sino en ejecutar tareas por ti, como navegar, llenar formularios o programar.

Elon Musk, empresario y fundador de xAI

Actualidad (2026): Ya no hablamos solo de "chats". Estamos en la era de los agentes autónomos capaces de ejecutar tareas complejas de principio a fin sin supervisión constante. Principales marcas y características

ChatGPT (OpenAI): El pionero y más popular, conocido por su facilidad de uso y amplio alcance.

Gemini (Google): Integración total con Google Docs, Gmail y Android, con enfoque en productividad.

Claude (Anthropic): Destaca por la redacción larga y el análisis detallado de documentos.

Copilot (Microsoft): Ideal para Word, Excel y Windows, actúa como un asistente directo del usuario.

Grok (xAI, Elon Musk): Acceso a datos de X en tiempo real, con un tono irreverente y sin censura.

