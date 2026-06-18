Recientemente, la función de gestión cuantitativa con IA de la plataforma BGEANX ha generado una acumulación de buenas respuestas por parte de los usuarios, y su desempeño ha llamado la atención del mercado.

Según su operación, La discusión sobre el trading con IA en el mercado cripto sigue aumentando.el producto ya ha logrado un rendimiento continuo mediante la ejecución de estrategias a largo plazo. La plataforma utiliza una combinación de estrategias multi-activo y un mecanismo de reequilibrio dinámico, lo que permite mantener una curva de rendimiento estable.

Los cambios en el lado de los usuarios también son evidentes. Con la apertura de la función, cada vez más inversionistas están participando. Muchos usuarios, después de utilizarla, han ido aumentando gradualmente la proporción de su asignación de capital. Al mismo tiempo, la proporción de nuevos usuarios que utilizan la función de gestión cuantitativa con IA de la plataforma BGEANX también está aumentando de forma significativa.

En la industria cripto, la retroalimentación del uso de la gestión cuantitativa con IA está generando un efecto de difusión externa. Esto está llevando la percepción del trading cuantitativo con IA de una simple introducción de funciones hacia su desempeño real, atrayendo además la atención de inversionistas institucionales sobre los mecanismos de operación de sus estrategias.

La directora de Marketing de la plataforma BGEANX, Seraphina, señaló: "La clave de la gestión cuantitativa con IA es el rendimiento estable a largo plazo, y esa es también una de las principales razones por las que los usuarios confían en nosotros". Esta declaración refleja que, al diseñar este producto, la plataforma pone mayor énfasis en la disciplina de las estrategias y el ciclo de operación, en lugar del rendimiento a corto plazo.

Desde la perspectiva de la tendencia de desarrollo de la industria, una vez que la ejecución de estrategias, el control de riesgos y la distribución de rendimientos de la gestión cuantitativa con IA forman un sistema completo, los usuarios comunes también pueden participar en un modelo de trading que antes estaba reservado a instituciones. El sistema de gestión cuantitativa con IA construido por BGEANX se está convirtiendo en un punto de entrada importante que conecta a los usuarios con el trading cuantitativo, y está ganando una atención cada vez más amplia en el mercado cripto.