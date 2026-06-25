Empresa de Coahuila demuestra cómo la energía inteligente reduce costos y eleva la competitividad

Con un tradicional corte de listón, Ecoteko, Huawei y Exel Solar inauguran en Saltillo el primer sistema inteligente de almacenamiento BESS para la planta de Ave y Más. Este proyecto vanguardista refuerza la infraestructura industrial en Coahuila ante el nearshoring, garantizando la continuidad operativa de la empresa y reduciendo drásticamente sus costos eléctricos en horas pico.

Este proyecto pionero, fue diseñado e integrado a la medida por la firma regiomontana Ecoteko Energic Solutions, utilizando el respaldo tecnológico del distribuidor mayorista Exel Solar. Se trata de una solución híbrida que combina una planta fotovoltaica de 500 kW con un sistema de almacenamiento de energía (BESS) de última generación, este último fue desarrollado bajo la tecnología de Huawei Digital Power, incorporando una capacidad de 1,720 kWh y 856 kW de potencia a través de 8 gabinetes inteligentes LUNA-2000-215-2S11.

"Este proyecto consolida a Ave y Más como líder en innovación en Saltillo y demuestra que, ante los retos de la red eléctrica, la resiliencia y la rentabilidad financiera son posibles con la ingeniería correcta", señaló Rodrigo Garza Llovera, director de Ecoteko.

El éxito de esta implementación radica en su gestión digital mediante un software de control que monitorea el sistema en tiempo real, operando bajo estrategias de desplazamiento de carga (load shifting) y rasurado de picos (peak shaving). El software programa el almacenamiento de energía durante el período base —cuando el costo de la electricidad es más bajo— e inyecta esa energía automáticamente a la planta durante el período punta, disminuyendo drásticamente la demanda máxima requerida a la red en las horas más caras de la tarifa GDMTH.

Los resultados financieros de este esquema de automatización fueron contundentes e inmediatos: al mitigar la demanda máxima en las horas críticas, el cargo por Capacidad en la factura eléctrica se redujo un 76 %, pasando de $190,671.24 MXN a solo $45,722.02 MXN de un mes a otro.

Ante la presión del nearshoring, el almacenamiento inteligente ya no es solo sustentabilidad, sino una necesidad estratégica. El éxito de Ecoteko, Huawei y Exel Solar demuestra que el futuro industrial del norte pertenece a las empresas que aseguran su continuidad y competitividad con energía inteligente.