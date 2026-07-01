¿Elon Musk creará un teléfono con IA y su propia telefónica? Esto sabemos

El Wall Street Journal (WSJ) reveló que SpaceX mostró a inversionistas el prototipo de un dispositivo similar a un teléfono móvil, diseñado para integrar la tecnología de inteligencia artificial de xAI (la empresa de IA de Elon Musk) y con ello introducirse en un nuevo mercado de telecomunicaciones utilizando su infraestructura.

El reporte detalla que el aparato cuenta con un diseño estilizado y más delgado que un iPhone, opera con un sistema operativo patentado y utiliza un procesador Qualcomm Snapdragon, tal como lo hacen los principales rivales de Apple en sus modelos insignias como Xiaomi o Samsung.

Aunque el proyecto de teléfono con IA está en una fase inicial y su producción no es segura, se plantea como una plataforma para centralizar el ecosistema de Elon Musk, inspirándose en el concepto de una "super aplicación" o "everything app" al estilo de las plataformas asiáticas WeChat o Alipay, permitiendo al magnate reducir su dependencia de Apple y Android.

Además, los planes de conectividad móvil de Musk van más allá del hardware. Según reportes recientes del Financial Times, la directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, indicó que la compañía evalúa lanzar un servicio de telefonía móvil en Estados Unidos aprovechando la red satelital de Starlink. Analistas del sector incluso especulan con la posibilidad de que SpaceX adquiera una compañía de telecomunicaciones establecida como T-Mobile para consolidar esta infraestructura, lo que potenciaría a Starlink, actualmente la única división rentable de la corporación aeroespacial.

Respuesta de Elon Musk

Elon Musk ha desmentido categóricamente la información publicada por el medio financiero. El empresario calificó el reporte del Wall Street Journal sobre el supuesto teléfono de SpaceX como "totalmente falso", esto en un posteo publicado en su red social X.

En el pasado, Musk ya había manifestado su fuerte rechazo a la idea de fabricar hardware telefónico, llegando a declarar que "la idea de hacer un teléfono me da ganas de morir", aunque matizó que solo lo haría si fuera estrictamente necesario para evitar el control y la distribución restrictiva de aplicaciones por parte de gigantes tecnológicos como Apple.