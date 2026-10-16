De la mano de gigantes tecnológicos, Gobierno Federal forma a jóvenes en Inteligencia Artificial

De la mano de gigantes tecnológicos como Microsoft, Google, Amazon Web Services, IBM y Cisco, entre otros, el Gobierno Federal, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), brinda formación académica a jóvenes en Inteligencia Artificial (IA).

Un ambicioso proyecto académico, iniciado a principios de año, a través del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, está brindando cursos a jóvenes universitarios que cursan o terminaron distintas carreras, a fin de actualizarse en IA, con certificación gubernamental y de las empresas participantes.

En la Biblioteca Vasconcelos de Buenavista, el secretario de la ATDT, José Antonio Peña Merino, agradeció el acompañamiento en este proceso de los gigantes tecnológicos, quienes además ofrecen ingreso laboral a sus empresas a los estudiantes certificados.

“Uno puede estudiar una ingeniería, los estudiantes que nos acompañan lo podrán decir mucho mejor que yo. Pero en el momento en que concluyes tus estudios y demás, ya hay nuevas certificaciones, nuevas habilidades que el mercado está demandando."

“Y, por tanto, se crea un espacio de necesidad para la formación ágil, rápida, intensiva de estas habilidades. Y eso, desde nuestra perspectiva implicaba áreas de oportunidad para las autoridades: un mecanismo de entrenamiento intensivo para la certificación en estas nuevas habilidades, pero también un acompañamiento integral”, comentó.

Los cursos, agregó Peña Merino, buscan ampliar las oportunidades laborales mediante capacitaciones intensivas de cinco meses, enfocadas en habilidades tecnológicas que actualmente demanda el mercado, como manejo de la IA, redes e infraestructura, Ciberseguridad, Análisis de datos, Computación en la nube e idioma inglés a través de Duolingo, Proulex y Cisco.

“No solo la formación técnica que de suyo es muy importante, sino también en inglés, que es una de las barreras más importantes de acceso al mercado laboral."

“Y un acompañamiento integral de empleabilidad, es decir, poder acompañar a los estudiantes, a los egresados, a los certificados, a que crezcan sus oportunidades de reclutamiento por parte de las empresas”, destacó Peña Merino.

El funcionario federal explicó que existen distintas modalidades de aprendizaje como cursos en línea con clases impartidas en vivo por un instructor y cursos autogestivos, en los que cada estudiante puede avanzar a su propio ritmo, con tutorías y acompañamiento académico.

Además de las 16 empresas tecnológicas que participan en el proyecto también está la asesoría del Tecnológico Nacional de México (TecNM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP.

Al concluir satisfactoriamente, pueden obtener una doble certificación: una emitida por la empresa responsable de la capacitación y otra por Centro de Servicios Tecnológicos del Gobierno Federal (INFOTEC).

Durante el evento realizado en la Biblioteca Vasconcelos, jóvenes egresados del primer curso compartieron sus experiencias en su formación de IA, aun cuando habían estudiado ingeniería carrera; otro más, que estudió Música, decidió especializarse en IA.

La primera generación del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial concluyó con 3 mil 231 estudiantes certificados, mientras que alrededor de 400 personas continúan actualmente su proceso de certificación.

Para la segunda generación, el programa registró cerca de 32 mil inscripciones, de las cuales aproximadamente 20 mil corresponden a estudiantes activos actualmente.

El objetivo del gobierno federal, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, es alcanzar 25 mil personas certificadas al año, mediante la colaboración de instituciones educativas y empresas tecnológicas.

Asimismo, la convocatoria para la tercera generación se publicará entre mediados o finales de noviembre a través del sitio web https://www.mexia.gob.mx/ con la idea de iniciar los cursos en enero de 2027, después de aplicar un curso propedéutico.

En su participación, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló que el gobierno de México está respondiendo a los nuevos desafíos para el sistema educativo y la capacitación de nuestros jóvenes.

El titular de la SEP comentó que la formación no debe limitarse a una etapa de la vida, pues los cambios tecnológicos obligan a los trabajadores a adquirir nuevas habilidades y recordó que la dependencia a su cargo cuenta con el sitio https://saberes.gob.mx/cms/index.php una plataforma de continuo aprendizaje en línea.

“México tiene un potencial tan grande y el hecho es que estamos democratizando el acceso al conocimiento que es el del más alto nivel, porque son las empresas líderes en el mundo, ofreciendo sus certificaciones más valiosas de manera gratuita."