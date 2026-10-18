¿Cómo desactivar el buzón de voz para evitar el robo de tu cuenta de WhatsApp? 

WhatsApp y el buzón de voz son dos servicios que, aunque parecen no tener mucha relación, podrían convertirse en una oportunidad para que los ciberdelincuentes roben cuentas. Por eso, si tienes activada esta función en tu celular, es importante que conozcas los riesgos y cómo puedes protegerte.

Hoy en día, muchas personas utilizan esta aplicación para hablar con familiares, amigos o incluso para cuestiones de trabajo, por lo que perder el acceso a ella puede convertirse en un problema, especialmente si alguien más consigue entrar a tus conversaciones o hacerse pasar por ti.

logo de whatsapp en los celulares

Aunque existen diferentes formas en las que los delincuentes intentan apoderarse de las cuentas, hay una modalidad que aprovecha las llamadas telefónicas y una función que probablemente tienes habilitada en tu celular sin saberlo.

¿Cómo pueden robar tu cuenta de WhatsApp mediante el buzón de voz?

Tal vez no lo sabías, pero cuando intentas registrar tu número de WhatsApp en otro celular, la aplicación necesita comprobar que realmente eres el dueño de la línea. Para ello, envía un código de verificación de seis dígitos que puedes recibir por SMS o mediante una llamada telefónica.

Precisamente, este proceso es el que algunos ciberdelincuentes buscan aprovechar para quedarse con cuentas que no les pertenecen.

Todo comienza cuando alguien intenta registrar el número de teléfono de otra persona en un dispositivo diferente. Después, solicita que el código de seguridad sea enviado a través de una llamada.

En caso de que el propietario de la línea no responda y tenga habilitado el buzón de voz, la llamada podría ser redirigida a este servicio y el mensaje con el código quedaría grabado.

Aquí es donde aparece el riesgo, ya que algunos buzones de voz utilizan contraseñas poco seguras o conservan el NIP que viene configurado de manera predeterminada.

Si el delincuente consigue acceder a esos mensajes, podría escuchar el código de WhatsApp e intentar utilizarlo para registrar la cuenta en su propio celular.

Este tipo de robo puede ocurrir en momentos en los que la víctima tiene pocas posibilidades de responder una llamada, por ejemplo, mientras duerme o cuando su línea telefónica está ocupada.

Si el registro se completa, la persona podría perder el acceso a WhatsApp y el delincuente tendría la posibilidad de hacerse pasar por ella para contactar a sus conocidos.

Foto: Cuartoscuro

¿Cómo desactivar el buzón de voz para evitar que roben tu WhatsApp?

Si eres de las personas que nunca revisan sus mensajes de voz o simplemente no necesitan este servicio, una opción para proteger tu cuenta es solicitar su desactivación.

Aunque no elimina por completo la posibilidad de sufrir un robo de WhatsApp, sí puede reducir el riesgo de que alguien aproveche esta modalidad para conseguir tu código de verificación.

El procedimiento depende de la compañía telefónica que utilices, ya que no todas ofrecen las mismas opciones para cancelar el servicio.

Pasos para desactivar el buzón de voz

Quienes tienen una línea Telcel pueden intentar deshabilitar esta función desde su cuenta de Mi Telcel, sin necesidad de acudir a un centro de atención.

Para hacerlo, sigue estos pasos:

Entra a la página oficial de Mi Telcel.

Inicia sesión con tu número y los datos de acceso.

Dirígete a la sección "Servicios y Suscripciones".

Selecciona la opción "Servicios".

Busca el apartado "Buzón inteligente".

Si está disponible, elige la opción para desactivar el servicio.

ChatGPT

Si no encuentras esta configuración, puedes comunicarte con atención a clientes de Telcel para solicitar que deshabiliten el buzón de voz de tu línea.

En el caso de Movistar, existe un código que permite cancelar los desvíos de llamadas, entre ellos el que puede enviar las llamadas sin respuesta al buzón de voz.

Para intentar desactivarlo, realiza lo siguiente:

Abre la aplicación de llamadas de tu celular.

En el teclado numérico, escribe ##002#.

Presiona el botón de llamar.

Espera a que aparezca una notificación sobre la cancelación de los desvíos.

Ten en cuenta que este código también puede desactivar otros desvíos de llamadas que hayas configurado y su funcionamiento depende de la compañía y de tu línea.

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¿Qué pasa si no puedes desactivar el buzón de voz?

Puede ocurrir que las opciones anteriores no aparezcan en tu cuenta o que el código no funcione. En ese caso, lo más recomendable es contactar directamente a tu operador telefónico.

Al solicitar la cancelación, también puedes preguntar si tu buzón tiene una contraseña de acceso y cómo modificarla.

Si prefieres conservar el servicio, procura utilizar un NIP que no sea fácil de adivinar y evita mantener la contraseña predeterminada.

¿Qué otras medidas puedes tomar para evitar el robo de tu cuenta de WhatsApp?

Además de revisar la configuración de tu buzón de voz, existen otras herramientas que pueden ayudarte a mantener protegida tu cuenta.

Una de las más importantes es la verificación en dos pasos de WhatsApp, ya que añade un PIN de seguridad que dificulta que otra persona registre tu número en un dispositivo diferente, incluso si consigue el código enviado por SMS o llamada.

Para activarla, sigue estas indicaciones:

Abre WhatsApp en tu celular.

Entra al apartado de "Ajustes" o "Configuración".

Selecciona "Cuenta".

Presiona "Verificación en dos pasos".

Elige la opción para activarla y crea un PIN de seis dígitos.

Agrega una dirección de correo electrónico de recuperación, si la aplicación te lo permite.

También es importante que nunca compartas los códigos de verificación que recibas, aunque la persona que los solicite asegure trabajar para WhatsApp o alguna empresa.

Por último, si recibes una llamada o un mensaje con un código que no solicitaste, evita compartirlo y revisa las opciones de seguridad de tu cuenta.