La arqueología da un salto al futuro. El Parque Arqueológico de Pompeya, en colaboración con la Universidad de Padua, utilizó por primera vez herramientas de inteligencia artificial para reconstruir digitalmente a una de las víctimas de la erupción del Monte Vesubio que destruyó la ciudad romana hace casi dos mil años.

Este avance no solo representa un logro tecnológico, sino también una nueva forma de contar la historia de manera más cercana, humana y accesible para el público. El modelo fue creado combinando datos arqueológicos, software de IA y técnicas de retoque digital para ofrecer una imagen científicamente fundamentada.

El hombre del mortero: un intento desesperado por sobrevivir

La reconstrucción se centra en un hombre adulto que murió durante la erupción del Monte Vesubio en el año 79 d.C. Su historia ha impactado a expertos y público por igual.

El individuo fue encontrado con un mortero de terracota sobre la cabeza, lo que sugiere que intentaba protegerse de la lluvia de lapilli (pequeñas piedras volcánica) que caían sin parar. Este gesto coincide con los relatos de Plinio el Joven, quien describió cómo las personas improvisaban protecciones con objetos cotidianos mientras huían del desastre.

Víctima del Vesubio Parque Arqueológico de Pompeya

Además, junto a su cuerpo se hallaron una lámpara de aceite (lucerna), un anillo de hierro y diez monedas de bronce. Elementos que revelan una escena profundamente humana, el de alguien intentando orientarse en la oscuridad y aferrarse a lo que creía necesario para sobrevivir.

Dos víctimas, dos formas de morir

El hallazgo se realizó en la necrópolis de Porta Stabia, donde los arqueólogos desenterraron los restos de dos hombres que intentaban escapar hacia la costa.

Los análisis indican que murieron en momentos distintos de la erupción. El más joven habría sido alcanzado por una corriente piroclástica, una nube letal de gas y ceniza a alta temperatura. El adulto, en cambio, murió antes, bajo una intensa lluvia de material volcánico.

Víctima del Vesubio Parque Arqueológico de Pompeya

Esta diferencia aporta información clave sobre la evolución del desastre y las condiciones extremas que enfrentaron los habitantes en sus intentos de huida.

El desastre que congeló el tiempo

La erupción del Monte Vesubio es considerada uno de los eventos más devastadores de la antigüedad. En menos de 24 horas, la ciudad de Pompeya quedó sepultada bajo ceniza y piedra pómez.

Sin embargo, esa misma tragedia permitió que la ciudad quedara “sellada”, conservando detalles únicos de la vida cotidiana romana: frescos, objetos, alimentos e incluso las posiciones finales de sus habitantes.

Víctima del Vesubio Parque Arqueológico de Pompeya

Gracias a ello, Pompeya se ha convertido en uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo.

La IA abre una nueva era para la arqueología

Especialistas destacan que el uso de inteligencia artificial permite procesar enormes cantidades de datos arqueológicos y traducirlos en modelos comprensibles para el público.

Autoridades culturales han subrayado que esta tecnología no sustituye el trabajo de los arqueólogos, sino que amplía sus capacidades. Permite reconstruir historias individuales y dar rostro a quienes, durante siglos, fueron solo figuras anónimas.

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El proyecto también abre un debate sobre el uso ético de la IA en la investigación histórica, subrayando la importancia de aplicar estas herramientas con rigor científico.

Pompeya en 2026: ciencia, historia y tecnología

El sitio continúa siendo un laboratorio vivo de investigación. En 2026, el Parque Arqueológico de Pompeya será sede de encuentros internacionales donde se discutirán los alcances de la inteligencia artificial en la cultura y la ciencia.

Estos avances buscan no solo preservar el pasado, sino hacerlo comprensible para nuevas generaciones.

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La reconstrucción del “hombre del mortero” no es solo un logro técnico. Es una ventana al pasado que permite entender, con una cercanía inédita, el miedo, la desesperación y la humanidad de quienes vivieron uno de los desastres más impactantes de la historia.

Dos mil años después, la tecnología logra algo que parecía imposible: devolverle el rostro a una historia que quedó atrapada bajo cenizas.

AAAT*