Stellantis se une al juego con Stellar Soccer House

La pasión por el futbol suele expresarse en goles, encuentros memorables y celebraciones. Sin embargo, para Stellantis también es una oportunidad para conectar con las personas a través de las emociones, la convivencia y los momentos compartidos.

Bajo esa premisa nace la Stellar Soccer House, un concepto que transforma una casa localizada en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México, en un recorrido interactivo, donde visitantes de todas las edades podrán disfrutar actividades inspiradas en el deporte más popular del planeta mientras descubren la personalidad de algunas de las firmas que conforman el grupo automotriz.

La activación, que estará abierta al público del 15 de junio al 15 de julio en Avenida Presidente Masaryk 148, busca convertirse en un punto de encuentro para familias, aficionados y turistas que quieran sumarse al ambiente futbolero que se vive durante estas semanas.

Para Mariana Lavigne, Chief Marketing Officer de Stellantis México, el proyecto es resultado de una estrategia que comenzó meses atrás con el Stellar AutoFest, una exhibición que reunió en un mismo espacio a distintos miembros del conglomerado como Alfa Romeo, Dodge, Fiat, Jeep, Ram, Peugeot y Maserati y que confirmó el interés del público por acercarse a ellos a través de dinámicas inmersivas.

“Vimos el potencial que tiene reunir a todas las marcas de Stellantis para brindar experiencias al público mexicano. A partir de ahí pensamos en cómo aprovechar este momento tan importante para el futbol y convertirlo en algo divertido, accesible y familiar”, dijo la directiva en entrevista para Excélsior.

Mariana Lavigne señaló que las activaciones fueron diseñadas tomando como referencia la identidad de las marcas participantes.

“Cada una de nuestras firmas tiene una personalidad muy definida. Fiat representa la diversión, el color y la celebración; RAM está asociada con la fuerza y el desempeño; Dodge refleja el espíritu deportivo, mientras que Jeep conecta con la aventura y el trabajo en equipo. A partir de esos atributos construimos experiencias que conviven de forma natural con el futbol”, puntualizó.

Además, el proyecto busca acercar al público al universo de Stellantis a través de una de las pasiones con mayor arraigo entre los mexicanos: el futbol.

“El fervor por el futbol está muy presente y queríamos encontrar una forma auténtica de acercarnos a la gente. Lo que hicimos fue identificar la esencia de cada marca y vincularla con actividades que permitieran interactuar con ellas de una manera natural”, expresó Magali García, Media Manager de la compañía.

Diversión en cada rincón

Quienes visiten la Stellar Soccer House podrán participar en dinámicas diseñadas para interactuar, competir y divertirse en familia. Entre ellas destacan una cabina de narración deportiva de Dodge, una actividad de RAM para medir la fuerza de los disparos al balón, una cancha de Jeep, un set de Fiat y una cabina fotográfica de Leapmotor.

La entrada es gratuita, una característica que busca facilitar la asistencia de familias completas. Durante un mes, el espacio abrirá sus puertas de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Una mirada al futuro

Más allá del entretenimiento, la Stellar Soccer House también funciona como una ventana para conocer hacia dónde se dirige Stellantis en el mercado mexicano.

Uno de los puntos más relevantes dentro del recorrido está dedicado a Leapmotor, la nueva marca que se incorpora al catálogo y que comenzará operaciones en el país en los próximos meses.

Llegará con una oferta de vehículos electrificados de última generación, desarrollados para ofrecer una experiencia de conducción eficiente y autonomía superior a la que actualmente ofrecen las diferentes alternativas en el sector.

“Estamos muy entusiasmados con la llegada de Leapmotor a México. Es una marca que fortalecerá nuestra propuesta de movilidad electrificada y que permitirá ampliar las opciones disponibles para nuestros clientes”, señaló Mariana Lavigne.

Así, mientras la Stellar Soccer House busca convertirse en un punto de encuentro para los aficionados durante esta temporada futbolera, Stellantis aprovecha el escenario para compartir su visión sobre la tecnología, movilidad sustentable y una relación más cercana con los consumidores.

La pasión por el futbol salió de la cancha y se convirtió en un concepto interactivo en el corazón de Polanco.

Vive la Stellar Soccer House

● Tienes hasta el 15 de julio

● Av. Pdte. Masaryk 148, Polanco

● Entrada gratuita con registro previo

https://www.estilodf.tv/the-mansion/stellar-soccer-house/

● Horario: lunes a domingo - 11:00 a 18:00 hrs

Las firmas en la cancha

● Dodge

● RAM

● Jeep

● Fiat

● Leapmotor

Esta es una de las activaciones que podrán disfrutarse a lo largo del mes.

"Cuando realizamos el Stellar Auto Fest comprobamos el interés que existe por vivir experiencias alrededor de nuestras marcas. La Stellar Soccer House surge a partir de esa idea, crear un espacio donde las familias puedan reunirse, divertirse y descubrir de una manera diferente todo lo que representa Stellantis." Mariana Lavigne, CMO de Stellantis México.