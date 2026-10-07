Los audiolibros llegan a Spotify México: Cómo escucharlos y cuánto cuesta el nuevo servicio

Los usuarios de Spotify tendrán una nueva ventaja que podría animar a otros que aún no lo son a contratar el servicio en México. Durante la Feria del Libro de Frankfurt, la compañía anunció la expansión global de su catálogo de audiolibros llegando a nuestro país junto con más de 180 mercados.

La medida permitirá acceder a un catálogo superior a los 350,000 títulos en más de 120 idiomas, incluyendo un incremento sustancial en producciones en español, portugués, italiano y polaco. Además, la compañía confirmó que todos los acuerdos con autores y editoriales mantendrán un esquema no exclusivo para favorecer la distribución.

¿Cómo podrán acceder los usuarios en México a los audiolibros de Spotify?

Para el mercado mexicano, la forma en que los usuarios de Spotify podrán acceder al catálogo de los audiolibros es a través del plan Premium. Estos clientes podrán escuchar hasta 12 horas mensuales sin costo adicional incluidos dentro de su paquete.

En caso de requerir tiempo extra de reproducción, los suscriptores podrán contratar la opción Audiobooks+, la cual permite añadir horas suplementarias al paquete base por un costo de 99 pesos adicionales que incrementará la capacidad a 15 horas extra, para un total de 27 horas de escucha en los audiolibros.

Cabe destacar que la reproducción de música no se verá afectada por esta función y la música no tendrá limitantes dependiendo el plan contratado.

Además, en caso de que un usuario desee comprar un audiolibro específico podrá hacerlo de forma individual.

El nuevo sistema de audiolibros incluye la función Page Match que permite sincronizar la lectura entre libros físicos, formatos digitales y audio mediante el escaneo del código de barras ISBN del ejemplar.

¿Cuánto cuesta Spotify en México?

El precio de la suscripción y los paquetes son los siguientes: