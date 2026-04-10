¡Fue una ‘bola de fuego’! Así fue la reentrada de Orión a la atmósfera con Artemis I

El video de la reentrada de Orión a la atmósfera, con la misión Artemis I de la NASA, fue revivido en redes sociales. Esto, por la actual misión Artemis II, cuyo amerizaje es este viernes 10 de abril del 2026.

Muchas personas que han visto el video se han confundido debido al nombre de las misiones: una, Artemis I, que fue en 2022; y la otra, Artemis II, este 2026.

Video de la reentrada de Orión a la atmósfera con Artemis I

Misión Artemis I de la NASA. Especial

La misión Artemis I fue el primer gran paso del programa lunar moderno de la NASA para regresar a la Luna y, eventualmente, llevar humanos a Marte. Se trató de una misión no tripulada diseñada para probar todos los sistemas clave antes de enviar astronautas en futuras misiones.

En redes sociales, usuarios republicaron el video y ahí fue donde se generó la confusión sobre la actual misión, Artemis II.

“Falso, Artemis aún no entra. Dejen de publicar mentiras”, dijo un usuario.

Sin embargo, pese a los que no creen del video o están confundidos, el video en realidad existe y fue publicado por la NASA en 2023, mostrando la reentrada a la atmósfera desde el interior de la cápsula Orion durante la misión Artemis I.

Este es el clip que se hizo viral porque muestra literalmente lo que “veía” la nave durante la reentrada: el plasma incandescente pasando por las ventanas, los destellos y el sonido de los propulsores ajustando la trayectoria.

La NASA lo difundió en diciembre de 2023, un año después de la misión, como parte del aniversario. El material fue grabado el 11 de diciembre de 2022 por cámaras internas de Orion durante el momento más extremo del regreso.

Durante esa fase, la nave viajaba a unos 40,000 km/h, generando temperaturas cercanas a los 2,800 °C, lo que produce ese efecto de “bola de fuego” que se ve en el video.

Artemis I, misión no tripulada a la Luna

El lanzamiento de la misión Artemis 1 ocurrió el 16 de noviembre de 2022 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, utilizando el poderoso cohete Space Launch System (SLS), el más potente construido por la NASA hasta ahora. A bordo viajaba la nave Orion, diseñada para transportar astronautas en misiones de espacio profundo.

El objetivo principal de Artemis I fue poner a prueba la seguridad, estabilidad y rendimiento del SLS y de Orion en condiciones reales del espacio profundo. Aunque no llevaba tripulación humana, sí transportó maniquíes equipados con sensores para medir radiación, vibraciones y otros factores que afectarían a futuros astronautas.

Misión Artemis I de la NASA. Especial

Durante la misión, Orion realizó un viaje de ida y vuelta alrededor de la Luna, entrando en una órbita lejana retrógrada (una trayectoria estable que se usa para estudiar el entorno lunar). La nave llegó a alejarse hasta unos 432,000 kilómetros de la Tierra, más lejos que cualquier nave diseñada para humanos anteriormente.

Uno de los momentos clave fue cuando Orion sobrevoló la cara oculta de la Luna, capturando imágenes impresionantes tanto del satélite como de la Tierra desde una perspectiva inédita. Estas imágenes no solo tuvieron valor científico, sino también simbólico, marcando el regreso de misiones profundas más allá de la órbita terrestre.

La misión duró 25 días, 10 horas y 53 minutos, finalizando el 11 de diciembre de 2022, cuando la cápsula Orion reingresó a la atmósfera terrestre a altísima velocidad (unos 40,000 km/h) y amerizó con éxito en el océano Pacífico. Este reingreso fue crítico para probar el escudo térmico, uno de los componentes más importantes para la seguridad de los astronautas.

Artemis I también puso a prueba nuevas tecnologías, como sistemas de navegación autónoma, comunicaciones de largo alcance y la capacidad de operar durante largos periodos en el espacio profundo. Además, transportó pequeños satélites (CubeSats) que realizaron experimentos científicos independientes, incluyendo estudios sobre radiación y el entorno lunar.

En el contexto del programa Artemis, esta misión fue la base para Artemis II, la cual despegó el pasado 1 de abril del 2026 y tiene previsto amerizar este viernes 10.

Amerizaje de Orión este 10 de abril

Previo al amerizaje de Orión en la Tierra, con Artemis II, la ingeniera colombiana Liliana Villarreal quien lidera el operativo de aterrizaje y recuperación, explicó cómo se llevará a cabo la operación.

La ingeniera explicó que mientras Orión regresa a la atmósfera terrestre, la cápsula mantendrá la tripulación a salvo a medida que disminuye la velocidad desde casi 25 mil millas por hora hasta unas 300 millas por hora.

Entonces su sistema de 11 paracaídas se desplegará en una secuencia precisa para ayudar a desacelerar la capsula y la tripulación hasta una velocidad relativamente suave, a unas 20 millas por hora, para el amerizaje, a unas 60 millas de la costa de California.

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