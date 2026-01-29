Alexa+: dispositivos compatibles, precio y cómo registrarte al acceso anticipado en México

La inteligencia artificial (IA) ya no es esa herramienta tecnológica exclusiva de científicos en sus laboratorios. En pocos años, se ha convertido en nuestro asistente personal y ahora también se perfila para ser un miembro más dentro de los hogares mexicanos.

Hace algunos meses, Amazon dio a conocer uno de sus planes más ambiciosos, combinar la IA con su asistente virtual Alexa. El resultado: Alexa+, que solo estaba disponible en Estados Unidos; sin embargo, el servicio ya comenzó a expandirse hacia otras latitudes.

México no solo es un mercado clave para Amazon, sino que se ha convertido en el primer país de habla hispana en recibir esta nueva generación del asistente, impulsada por Modelos de Lenguaje Extenso (LLM) que prometen interacciones mucho más humanas y funcionales.

México será de los primeros países en tener Alexa+ Amazon

¿Qué es Alexa+ y por qué es diferente?

A diferencia de la versión estándar que todos conocemos, Alexa+ es una IA generativa capaz de razonar, mantener el contexto de una conversación y ejecutar tareas complejas.

Ya no necesitas comandos rígidos; ahora puedes hablarle con modismos locales y frases incompletas. Por ejemplo, en lugar de decir "Alexa, prende el aire acondicionado", puedes decir simplemente: "Alexa, hace mucho calor aquí" y el asistente entenderá que debe ajustar la temperatura.

Esta evolución se basa en un LLM diseñado específicamente para la voz, lo que le otorga una personalidad más humana, curiosa y proactiva. A diferencia de la Alexa tradicional que procesaba solicitudes de forma aislada, Alexa+ tiene memoria.

Su integración con sensores de visión y movimiento en dispositivos Echo permite que la interacción sea fluida incluso sin palabras de activación constantes, convirtiéndose en una presencia más intuitiva y menos mecánica dentro del hogar inteligente

Funciones destacadas en México

Acento y modismos locales: Entiende el español con ' acento mexicano ' y referencias culturales del país.

' y del país. Agente activo: Puede realizar reservaciones en restaurantes (vía OpenTable), comparar productos en amazon.com.mx y resumir reseñas.

en restaurantes (vía OpenTable), y resumir reseñas. Memoria contextual: Recuerda preferencias familiares, como alergias alimentarias o rutinas específicas para sugerir recetas o recordatorios.

Algunas características de Alexa+ Amazon

Cuáles son los dispositivos compatibles con Alexa+

Amazon ha diseñado esta tecnología para sus equipos más recientes, especialmente aquellos equipados con el chip AZ3 de redes neuronales. Sin embargo, muchos modelos anteriores también recibirán la actualización, de acuerdo con el blog de la compañía.

Equipos de nueva generación

Echo Dot Max: El nuevo estándar de potencia en formato compacto.

Echo Show 11 y Echo Show 21: Pantallas de alta definición ideales para las nuevas funciones visuales de la IA.

Echo Studio (última generación): Para quienes priorizan la calidad de audio.

Fire TV Stick 4K Select: La integración llegará progresivamente a los dispositivos de streaming.

Modelos anteriores compatibles

La buena noticia es que no necesitas desechar tu equipo actual si es relativamente moderno. Son compatibles:

Echo y Echo Dot: Desde la 2.ª generación en adelante.

Echo Show: Modelos 5, 8, 10 y 15.

Echo Pop y Echo Spot (2024).

Echo Hub.

Nota importante: Quedan fuera los dispositivos de primera generación (Echo 1, Echo Dot 1, Echo Plus 1) y los Echo Show de 1.ª y 2.ª generación debido a limitaciones de hardware.

Dispositivos compatibles con Alexa+ Amazon

Precio de Alexa+ en México

De acuerdo con el portal web de Amazon, Alexa+ contará con un esquema de precios que beneficia directamente a su ecosistema de suscriptores:

Para miembros de Amazon Prime : El servicio de Alexa+ es gratuito . Se integra como un beneficio adicional de la membresía , similar a Prime Video o Amazon Music.

: El servicio de Alexa+ es . Se integra como un , similar a Prime Video o Amazon Music. Para no miembros de Prime : Tendrá un costo mensual de 399 pesos .

: Tendrá un costo . Fase de acceso anticipado: Durante el periodo de prueba inicial, el servicio no tiene costo para ninguno de los usuarios que resulten seleccionados para probarlo.

Paso a paso para registrarte al acceso anticipado

El despliegue en México comenzó el pasado 22 de enero y se está realizando de forma escalonada. Amazon planea invitar a cientos de miles de usuarios cada semana. Tienes tres formas de obtener acceso:

1. Registro Manual (Invitación)

Debes ingresar al sitio oficial: www.amazon.com.mx/nuevaalexa. Allí deberás iniciar sesión con tu cuenta de Amazon y solicitar la invitación. Recibirás un correo electrónico cuando tu cuenta sea habilitada para la nueva experiencia.

2. Comprando un dispositivo nuevo

Si adquieres uno de los lanzamientos recientes (como el Echo Dot Max o el Echo Show 21), el acceso a Alexa+ suele venir pre-activado o con una invitación prioritaria incluida en la configuración inicial.

3. A través de la App de Alexa

Abre la aplicación en tu celular (iOS o Android). En muchos casos, aparecerá un banner en la pantalla de inicio invitándote a probar ‘La Nueva Alexa’. Solo debes aceptar los términos y condiciones de la fase beta.