"Debemos reiniciar Xbox": Asha Sharma confirma recorte de más de tres mil empleos

Se temía y sucedió y Microsoft anunció una serie de recortes de personal, con más de tres mil puestos de trabajo que dejarán de existir afectando directamente a Xbox, esto luego del anuncio de la eliminación de 4,800 puestos de trabajo, la mayoría de ellos de la división de videojuegos, un movimiento que ya se preveía desde hace varias semanas pero nadie sabía cuando sucedería.

La vicepresidenta ejecutiva y directora de Recursos Humanos, Amy Coleman informó en un comunicado interno que Microsoft no tiene del todo el destino en sus manos y que solo pueden adaptarse ante las tendencias. "Nuestro negocio está cambiando porque el mundo que lo rodea también cambia…Las empresas no pueden elegir si su sector evoluciona; solo pueden elegir si evolucionan con él."

¿Cuánta gente despiden de Xbox en julio de 2026?

Pero de esos 4,800 empleos, que representan poco más del dos por ciento de la plantilla global, la directora de Xbox, Asha Sharma, confirmó mediante una carta enviada al personal la supresión de 3,200 puestos de trabajo, de los cuales 1,600 se ejecutan de manera inmediata. La carta fue publicada en su integridad en sus redes sociales.

Los recortes afectarán a Activision, Blizzard, Bethesda y King y responden a un debilitamiento del negocio principal y a márgenes financieros inferiores a los de la competencia directa.

A través del comunicado titulado "Reseteando XBOX", la ejecutiva detalló la gravedad de la situación comercial, admitiendo pérdidas recurrentes en la gestión de estudios de desarrollo y un crecimiento que no cumplió con las expectativas del ecosistema corporativo:

"Estamos iniciando la reestructuración más importante de la historia de XBOX...Nuestro negocio actual no goza de buena salud. Operamos con márgenes entre 3 y 10 veces inferiores a los de empresas comparables del sector de las plataformas y la edición”

“Entramos en la 9.ª generación con una base instalada más reducida y una estructura de costes más elevada. Para crecer, apostamos por Game Pass, la multiplataforma y una cartera de contenidos más amplia. Aunque esos negocios han generado un valor significativo, no crecieron al ritmo que esperábamos”.

La jefa de Xbox también advirtió que el panorama no luce sencillo, especialmente por el encarecimiento de los componentes.

Ahora el sector se enfrenta a la crisis de hardware más grave de su historia. Debemos reiniciar Xbox".

Como parte de este replanteamiento estructural, Microsoft transferirá la propiedad de cuatro de sus estudios para reducir su gasto operativo, permitiendo que marcas icónicas regresen al sector independiente o se integren a nuevos fondos de financiamiento externo para garantizar su subsistencia.

Los videojuegos y proyectos afectados por la reestructuración de Xbox

Aunque la compañía tecnológica reiteró que ninguno de sus proyectos propios anunciados públicamente será cancelado, el cambio de administración y el recorte de personal impactarán directamente en los tiempos de desarrollo que algunos medios especialistas en el tema ya enumeran, como es el caso de: