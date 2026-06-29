Cómo usar el plan familiar de Nintendo Switch para jugar en línea y ahorrar más

El concepto de familia va más allá de los vínculos consanguíneos; abarca a esos amigos y seres queridos con quienes compartimos momentos inolvidables. En el terreno del entretenimiento, la consola Nintendo Switch se ha convertido en el punto de encuentro ideal. Gracias a su modalidad de juego en línea y a un plan familiar único frente a sus rivales de mercado, la plataforma permite democratizar la diversión cooperativa bajo un costo bastante accesible.

¿Qué es la suscripción familiar de Nintendo Switch Online y cuál es su costo?

La suscripción familiar de Nintendo Switch Online es un servicio online diseñado para que hasta ocho cuentas de Nintendo disfruten en paralelo de todas las funciones de red de la consola, sin importar que utilicen diferentes dispositivos o vivan en casas separadas, algo que va contra las reglas del mercado donde cada vez más se obliga a los usuarios a comprar suscripciones individuales.

Esta es la alternativa ideal para ahorrar dinero entre una familia o grupos de amigos que disfruten de jugar con la Switch, ya que en lugar de pagar múltiples cuentas individuales, se realiza un único pago anual que se puede fragmentar equitativamente entre los miembros del grupo.

En México, los precios vigentes para los paquetes familiares (con una duración de 12 meses) son los siguientes:

Suscripción familiar a Nintendo Switch Online (Plan Estándar): MX$719.00 al año . Si se divide entre 8 personas, el costo real por usuario disminuye a solo MX$89.87 anuales (aproximadamente MX$7.49 al mes).

Suscripción familiar a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión: MX$1,649.00 al año. Al fragmentarlo entre los 8 integrantes permitidos, cada uno aporta MX$206.12 anuales (cerca de MX$17.17 mensuales).

Cómo crear un grupo familiar y obtener estas ventajas paso a paso

Crear un grupo familiar para disfrutar los ahorros y jugar en línea es sencillo. La cuenta que realiza la compra del paquete se convierte en el "administrador" y es quien debe seguir estos pasos desde una computadora o smartphone para agregar a cada uno de los integrantes.

Desde el portal oficial de Nintendo inicia sesión con la cuenta que realizó la compra. Luego despliega el menú de opciones y selecciona la pestaña identificada como “ Grupo familiar” ; desde donde administrarás a los miembros de tu comunidad.

Para permitir el acceso de las personas que deseas en tu Grupo Familiar debes darle a la opción “ Añadir un miembro” y posteriormente, elige la opción de “ Invitar al grupo familiar” .

y posteriormente, elige la opción de “ . Escribe con precisión el correo electrónico de tu amigo ligado a su cuenta de Nintendo. Si no tiene cuenta no podrá activar el servicio.

de tu amigo ligado a su cuenta de Nintendo. Si no tiene cuenta no podrá activar el servicio. Tu amigo recibirá una notificación en su bandeja de entrada; una vez que acepte la invitación, su cuenta se acoplará instantáneamente al grupo y tendrá acceso completo a los beneficios digitales donde sea y cuando sea.

Tu amigo recibirá una notificación en su bandeja de entrada; una vez que acepte la invitación, su cuenta se acoplará instantáneamente al grupo y tendrá acceso completo a los beneficios digitales donde sea y cuando sea.

Cuáles son las diferencias entre los dos paquetes de Nintendo Switch Online

A la hora de elegir la suscripción idónea para tu grupo, es vital conocer las herramientas, emuladores y recompensas exclusivas que integra cada opción. Ambas modalidades incluyen las funciones básicas de juego en línea, el guardado de datos en la nube, chat de voz, entre otras, pero también hay paquetes de expansión, pensados para el Switch 2, que no están disponibles en el más básico.

1. Nintendo Switch Online (Plan Estándar)

Este paquete concede acceso inmediato a:

La aplicación de transmisión musical Nintendo Music .

El sistema de comunicación GameChat optimizado para Switch 2.

optimizado para Switch 2. Las bibliotecas digitales de títulos retro de las plataformas Super Nintendo Entertainment System (SNES), Game Boy y Nintendo Entertainment System (NES).

2. Nintendo Switch Online + Paquete de expansión

Este nivel es el más completo y tiene ventajas exclusivas para los usuarios de Nintendo Switch 2. Adicionalmente a todo lo del plan estándar, añade de forma exclusiva: