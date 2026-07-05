¿Por qué la oveja Dolly fue nombrada así? La explicación incluye una famosa cantante

Cuando se habla de avances científicos, es imposible no recordar a Dolly, la oveja que marcó un antes y un después en la historia al convertirse en el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Sin embargo, además de su importancia para la ciencia, existe una curiosidad que durante años ha despertado el interés de muchas personas: ¿por qué fue bautizada como Dolly?

¿Qué relación tiene Dolly Parton con la famosa oveja?

Aunque durante mucho tiempo pareció un rumor, la explicación fue confirmada por los propios integrantes del equipo científico que participó en el proyecto.

La oveja recibió ese nombre debido a que fue clonada utilizando células provenientes de la glándula mamaria de otra oveja. A partir de esa característica, uno de los integrantes del equipo propuso llamarla Dolly como una referencia a la cantante estadounidense Dolly Parton, conocida internacionalmente por su talento artístico y también por su llamativa figura.

Foto: Foto: National Museums Scotland

El embriólogo Ian Wilmut, quien dirigió la investigación, explicó en distintas entrevistas que el origen del nombre estaba directamente relacionado con el tejido mamario del que provenían las células utilizadas para la clonación.

Foto: Instagram dollyparton

¿Quién tuvo la idea de ponerle ese nombre?

Aunque durante años se atribuyó la explicación únicamente a Wilmut, tiempo después se conoció que la idea surgió de John Bracken, anestesista que participó en el nacimiento de la oveja en el Roslin Institute, en Escocia.

Foto: National Museums Scotland

Bracken recordó que, mientras observaba el procedimiento junto a otro integrante del equipo, comentó de manera espontánea que la oveja debía llamarse Dolly precisamente por el origen de las células utilizadas en el experimento. Aquella ocurrencia terminó convirtiéndose en el nombre con el que el animal pasaría a la historia.

¿Cuándo nació Dolly y por qué su existencia permaneció en secreto?

Aunque el mundo conoció a Dolly el 23 de febrero de 1997, en realidad la oveja había nacido varios meses antes, el 5 de julio de 1996.

Los investigadores decidieron mantener el proyecto en confidencialidad hasta que el estudio científico fuera publicado en la revista "Nature". La intención era presentar primero toda la evidencia científica y evitar especulaciones mientras se preparaba el anuncio oficial.

Debido a que se trataba de un descubrimiento sin precedentes, el equipo era consciente de que surgirían dudas y críticas, especialmente por el temor de que la tecnología pudiera utilizarse para intentar clonar seres humanos.

¿Dolly Parton sabía que la oveja llevaba su nombre?

Con el paso de los años surgieron versiones que aseguraban que representantes del proyecto habrían informado a Dolly Parton sobre el homenaje.

Foto: Instagram dollyparton

John Bracken mencionó haber escuchado que el equipo de la cantante recibió la noticia y que incluso su representante habría respondido con la frase: "No existe la mala publicidad". Sin embargo, nunca se confirmó oficialmente que esa conversación ocurriera.

¿Por qué ese nombre terminó siendo tan importante?

Más allá de la anécdota, varios de los científicos coincidieron en que bautizar a la oveja con un nombre sencillo y fácil de recordar ayudó a que el público se familiarizara con ella.

A diferencia de otros experimentos científicos identificados únicamente con códigos o números, Dolly se convirtió en un personaje reconocible para millones de personas, lo que facilitó que la investigación fuera vista con mayor cercanía.

¿Por qué Dolly sigue siendo un símbolo de la ciencia?

Décadas después de su nacimiento, Dolly continúa siendo uno de los ejemplos más representativos de los avances en biotecnología y clonación.

Su nombre, nacido de un comentario espontáneo dentro del laboratorio, terminó formando parte de uno de los acontecimientos científicos más importantes del siglo XX, demostrando que incluso detrás de los grandes descubrimientos pueden esconderse historias tan inesperadas como curiosas.