Meta lanza Pocket: La app secreta para crear tus propios videojuegos con IA

La compañía Meta ha ingresado de lleno al sector del entretenimiento interactivo con el lanzamiento silencioso de Pocket, una nueva aplicación móvil que los usuarios ya pueden descargar en sus tiendas de aplicaciones diseñada para que cualquiera pueda crear minijuegos y hasta pequeños gadgets.

La mayor virtud de Pocket es que a diferencia de otros programas no necesita que las personas tengan conocimientos de programación y todo se realiza a través de una interfaz visual gracias a la inteligencia artificial que, en forma sencilla, interpreta las órdenes para generar un lenguaje que pueda transformarse en software.

La aplicación es el resultado directo de la adquisición que Meta realizó a inicios de este año de la start-up Gizmo, pionera en la creación de software automatizado mediante prompts.

¿Cómo funciona y cómo se usa la aplicación Meta Pocket?

El ecosistema de Pocket opera bajo una estructura híbrida que combina una herramienta de creación automatizada con una interfaz de red social. A las experiencias creadas dentro de la app la compañía las denomina oficialmente "gizmos", los cuales pueden variar desde puzles interactivos y cajas de música hasta filtros dinámicos para selfies.

El funcionamiento de Meta Pocket es con una IA, solo se dictan las reglas y lo ejecuta Redes Sociales

Para comenzar a interactuar con la plataforma, el usuario solo debe seguir estos pasos: