¿Ver el celular en la oscuridad causa ceguera? El fenómeno visual que pocos conocen

Para muchas personas, usar el celular por la noche para revisar mensajes, ver videos o navegar en redes sociales se ha convertido en una rutina diaria. Sin embargo, este hábito también ha dado origen a una pregunta que genera preocupación: ¿usar el celular en la oscuridad puede provocar ceguera?

Lo que para algunos parece una práctica inofensiva ha despertado el interés de especialistas en salud visual y de usuarios que afirman haber experimentado molestias oculares después de utilizar sus dispositivos en ambientes con poca o nula iluminación. Conoce qué efectos puede tener este hábito en la salud de tus ojos y qué dicen los expertos al respecto.

¿Ver el celular en la oscuridad causa ceguera? Canva.

¿Ver el celular en la oscuridad realmente puede causar ceguera?

De acuerdo con Mayo Clinic, mirar pantallas no desgasta los ojos ni provoca ceguera. Lo que sí puede ocurrir es la aparición de síntomas temporales relacionados con el esfuerzo visual, especialmente cuando una persona pasa varias horas frente a dispositivos electrónicos.

Por su parte, Cleveland Clinic explica que la exposición prolongada a las pantallas puede causar molestias visuales, pero no existe evidencia concluyente de que la luz azul emitida por los teléfonos genere daños permanentes en la retina.

Los expertos señalan que muchas personas confunden las molestias visuales temporales con daños irreversibles, cuando en realidad se trata de efectos que suelen desaparecer después de descansar la vista.

¿Ver el celular en la oscuridad causa ceguera? Canva.

¿Qué efectos tiene el uso del celular antes de dormir?

Aunque el celular no provoca ceguera, los especialistas sí recomiendan moderar su uso durante la noche.

Una de las mayores inquietudes de los especialistas se centra en la exposición a la luz azul que emiten las pantallas. Según Cleveland Clinic, esta longitud de onda puede interferir con la producción de melatonina, una hormona esencial para regular los ciclos de sueño.

Además, cuando una persona pasa largos periodos observando una pantalla, disminuye de manera natural la frecuencia del parpadeo. Johns Hopkins Medicine explica que esta reducción favorece la evaporación de las lágrimas y puede provocar resequedad, ardor y cansancio ocular.

Los oftalmólogos destacan que el problema no radica únicamente en la oscuridad, sino en la combinación de largas sesiones frente a la pantalla, poco descanso visual y hábitos inadecuados antes de dormir.

¿Ver el celular en la oscuridad causa ceguera? Canva.

Los problemas visuales que sí puede provocar mirar pantallas en la oscuridad

Aunque la ceguera permanente no figura entre los riesgos comprobados, sí existen diversas molestias asociadas al uso excesivo de dispositivos electrónicos.

La Cleveland Clinic identifica estos síntomas dentro de la llamada fatiga visual digital o síndrome de visión por computadora.

Entre los problemas más frecuentes destacan:

Visión borrosa temporal

Ojos secos

Sensación de ardor o irritación

Dolor de cabeza

Sensibilidad a la luz

Dificultad para enfocar objetos lejanos después de utilizar pantallas

Dolor en cuello y hombros debido a malas posturas

Johns Hopkins Medicine señala que estos síntomas aparecen porque los músculos oculares permanecen enfocados durante mucho tiempo a corta distancia, sin los periodos de relajación que normalmente se producen al mirar objetos lejanos.

¿Ver el celular en la oscuridad causa ceguera? Canva.

¿Qué es la "ceguera temporal del celular" y por qué ocurre?

Uno de los fenómenos más llamativos relacionados con el uso de teléfonos inteligentes es la llamada "ceguera temporal del celular", conocida médicamente como Transient Smartphone Blindness (TSB).

Según una revisión científica publicada en PubMed Central, el problema ocurre cuando una persona utiliza el teléfono recostada de lado y uno de sus ojos queda cubierto por la almohada o la ropa de cama. Mientras el ojo tapado se adapta a la oscuridad, el otro permanece expuesto a la intensa luz de la pantalla.

Cuando el usuario apaga el dispositivo o cambia de posición, ambos ojos presentan diferentes niveles de adaptación a la luz. Como resultado, el ojo que estuvo expuesto al celular puede experimentar una pérdida temporal de visión que suele durar desde algunos segundos hasta varios minutos.

La American Academy of Ophthalmology, explica que este fenómeno se debe a una diferencia temporal en la sensibilidad de las retinas y no a una lesión ocular permanente. Los especialistas comparan este efecto con el tiempo que necesitan los ojos para adaptarse después de mirar una luz intensa.

Healthline señala que esta condición suele afectar un solo ojo y desaparece por sí sola una vez que ambas retinas recuperan el mismo nivel de adaptación lumínica.

Aunque se considera una condición benigna, los expertos advierten que puede confundirse con enfermedades neurológicas o vasculares más graves, por lo que recomiendan consultar a un especialista si los episodios son recurrentes o prolongados.

¿Ver el celular en la oscuridad causa ceguera? Canva.

¿Cómo proteger tus ojos si usas el teléfono por las noches?

Los especialistas recomiendan adoptar medidas sencillas para reducir el impacto de las pantallas en la salud visual.

1. Evita utilizar el celular completamente a oscuras

Especialistas recomiendan usar el teléfono en ambientes con cierta iluminación para disminuir el contraste entre la pantalla y el entorno.

2. Aplica la regla 20-20-20

Esta técnica consiste en mirar durante 20 segundos un objeto ubicado a unos seis metros de distancia cada 20 minutos de uso continuo de pantallas.

3. Parpadea con frecuencia

Mantener una frecuencia adecuada de parpadeo ayuda a conservar la humedad natural de los ojos y disminuye la resequedad ocular.

4. Ajusta el brillo de la pantalla

La intensidad de la pantalla debe adaptarse a las condiciones del entorno para evitar esfuerzos visuales innecesarios.

5. Reduce el uso del celular antes de dormir

Disminuir la exposición a las pantallas durante la noche puede favorecer una mejor producción de melatonina y contribuir a un descanso más reparador.

Los celulares forman parte de la vida cotidiana y seguirán acompañando gran parte de nuestras actividades. Por ello, más que evitar su uso por completo, resulta fundamental aprender a utilizarlos de manera responsable.

Pequeños cambios en los hábitos diarios pueden marcar una diferencia significativa en el bienestar visual. Mantener descansos frecuentes, procurar una iluminación adecuada y prestar atención a las señales de fatiga ocular son medidas sencillas que ayudan a reducir las molestias asociadas al uso de pantallas y favorecen una mejor salud visual a largo plazo.