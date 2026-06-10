¿Sientes algo moverse bajo tu piel? Los síntomas del gusano barrenador en humanos: 

La confirmación de casos de gusano barrenador en humanos en la Ciudad de México ha generado inquietud entre la población.

Aunque esta plaga suele relacionarse con el ganado, los especialistas advierten que también puede afectar a las personas cuando las larvas de la mosca encuentran las condiciones adecuadas para desarrollarse.

Conocer los síntomas y las señales de alerta resulta fundamental para buscar atención médica de manera oportuna.

Especialistas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que la infestación por gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax) representa un riesgo para la salud cuando las larvas ingresan a heridas abiertas o cavidades corporales, donde se desarrollan y se alimentan del tejido sano.

Síntomas del gusano barrenador en humanos Canva.

¿Cuáles son los síntomas del gusano barrenador en humanos y cuándo aparecen?

Los síntomas suelen manifestarse poco tiempo después de que las larvas eclosionan dentro de una herida. A diferencia de otras infecciones cutáneas, la evolución puede ser rápida debido a que los parásitos continúan alimentándose del tejido vivo.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Dolor intenso en la zona afectada

Inflamación progresiva

Enrojecimiento de la piel

Secreción con mal olor

Sangrado persistente

Presencia visible de larvas

Sensación de movimiento debajo de la piel

Según los CDC, las heridas infestadas suelen empeorar rápidamente y pueden aumentar de tamaño conforme las larvas crecen y penetran con mayor profundidad en el tejido.

Síntomas del gusano barrenador en humanos Canva.

Las señales del gusano barrenador en humanos que no debes ignorar

Uno de los signos más característicos de esta infestación es la sensación de movimiento dentro de la herida. Algunas personas describen una especie de cosquilleo constante o la percepción de que algo se desplaza debajo de la piel.

Además, la lesión puede presentar una combinación de síntomas poco habituales, como dolor desproporcionado al tamaño de la herida, secreciones abundantes y un olor desagradable derivado del daño que las larvas provocan en los tejidos.

Los especialistas señalan que estos síntomas pueden confundirse inicialmente con una infección bacteriana común, situación que retrasa el diagnóstico y favorece el avance de la infestación.

Síntomas del gusano barrenador en humanos Canva.

¿Cómo entra el gusano barrenador al cuerpo humano?

La mosca responsable del gusano barrenador no necesita una herida de gran tamaño para depositar sus huevos. Los CDC explican que puede aprovechar pequeñas lesiones, rasguños, picaduras de insectos o heridas quirúrgicas recientes.

Una vez que los huevos eclosionan, las larvas penetran la piel para alimentarse de tejido vivo. En algunos casos, la infestación también puede desarrollarse en cavidades corporales como la nariz, los oídos, la boca o los ojos.

Las personas con heridas expuestas, condiciones de higiene deficientes o que habitan en zonas donde circula la mosca presentan un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.

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¿Qué complicaciones puede causar una infección por gusano barrenador?

La principal preocupación médica es que las larvas continúan creciendo mientras destruyen tejido sano. Sin tratamiento oportuno, la infestación puede extenderse y causar lesiones profundas.

Entre las complicaciones reportadas por organismos sanitarios destacan:

Infecciones bacterianas secundarias

Necrosis o muerte del tejido

Daño en estructuras cercanas como músculos y cartílagos

Afectación de ojos, nariz y oídos

Hospitalización en casos graves

Los expertos advierten que el riesgo aumenta cuando la infestación permanece sin atención durante varios días, ya que las larvas pueden provocar daños considerables antes de completar su ciclo de desarrollo.

Síntomas del gusano barrenador en humanos Canva.

¿Qué hacer ante una herida sospechosa y cuándo acudir al médico?

Las autoridades sanitarias recomiendan acudir de inmediato a una valoración médica si una herida presenta inflamación creciente, dolor intenso, secreciones con mal olor o sensación de movimiento.

El tratamiento generalmente consiste en la extracción completa de las larvas y la limpieza exhaustiva de la zona afectada para evitar complicaciones adicionales.

Para prevenir la infestación, los especialistas aconsejan:

Mantener limpias y cubiertas las heridas

Utilizar repelentes de insectos cuando sea necesario

Evitar la exposición prolongada de lesiones al aire libre

Vigilar cualquier herida que no cicatrice adecuadamente

Buscar atención médica ante signos de infección

Síntomas del gusano barrenador en humanos Excélsior

Aunque los casos en humanos son menos frecuentes que en animales, a nivel nacional ya existen cerca de 30 casos en personas, por lo cual, los especialistas coinciden en que el diagnóstico temprano es clave para evitar daños importantes en la salud.

La presencia del gusano barrenador en humanos ha puesto nuevamente el foco en una enfermedad poco común, pero potencialmente grave.

Identificar los síntomas desde las primeras etapas y atender cualquier herida sospechosa puede marcar la diferencia para evitar complicaciones. Ante cualquier señal de alerta, la recomendación es acudir a un profesional de la salud para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados.