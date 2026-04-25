Semana Mundial de la Inmunización: Vacunas que los adultos suelen olvidar
Descubre qué vacunas olvidan los adultos, cada cuánto aplicarlas y qué enfermedades puedes prevenir con un esquema de vacunación actualizado.
Algunas personas dan por hecho que las vacunas son parte del pasado, algo que quedó en la infancia junto con las visitas al pediatra. Sin embargo, esa idea está lejos de la realidad.
La protección que brindan algunas vacunas puede disminuir con el tiempo, mientras que nuevas condiciones de salud o la edad aumentan la vulnerabilidad ante ciertas enfermedades.
En un contexto donde infecciones prevenibles continúan activas, especialistas en salud advierten que mantener el esquema de vacunación actualizado no solo protege de enfermedades comunes, también reduce el riesgo de complicaciones graves. La prevención, en este caso, sigue siendo una de las herramientas más efectivas para cuidar la salud a largo plazo.
¿Crees que ya no necesitas vacunas? Este es el error más común en adultos
Uno de los errores más extendidos es pensar que las vacunas aplicadas durante la infancia ofrecen protección de por vida. Aunque algunas sí lo hacen, muchas otras requieren refuerzos para mantener su efectividad.
De acuerdo con Mayo Clinic, la inmunidad que proporcionan ciertas vacunas puede disminuir con los años, lo que hace necesario reforzarla en la edad adulta. Además, el sistema inmunológico cambia con el paso del tiempo, lo que puede aumentar la susceptibilidad a infecciones.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) coinciden en que la vacunación no es un proceso limitado a la infancia, sino una estrategia de salud que debe mantenerse durante toda la vida.
Estas son las vacunas que los adultos suelen olvidar y por qué son importantes
En la práctica, hay vacunas que con frecuencia quedan fuera del radar de los adultos, a pesar de su importancia para prevenir enfermedades potencialmente graves.
Entre las más olvidadas se encuentran:
- Influenza (gripe): se recomienda cada año, ya que el virus cambia constantemente
- Tétanos, difteria y tos ferina (Td o Tdap): requiere refuerzo cada 10 años
- Hepatitis B: importante en personas no vacunadas o con factores de riesgo
- Neumococo: protege contra infecciones pulmonares graves, sobre todo en adultos mayores
- Herpes zóster: reduce el riesgo de desarrollar “culebrilla” y sus complicaciones
Mayo Clinic señala que estas vacunas no solo previenen enfermedades, también disminuyen el riesgo de hospitalización y complicaciones severas.
Por su parte, el CDC advierte que muchas de estas infecciones siguen presentes y pueden afectar con mayor intensidad a los adultos.
¿Cada cuánto debes aplicarte refuerzos como tétanos, influenza y COVID-19?
Una de las principales dudas es la frecuencia con la que deben aplicarse las vacunas en la adultez. Mantener un calendario claro permite evitar omisiones.
Las recomendaciones generales indican:
- Influenza: una vez al año
- Tétanos: cada 10 años
- COVID-19: de acuerdo con campañas de salud y grupos de riesgo
- Herpes zóster: esquema de dos dosis en adultos mayores
El CDC destaca que seguir estos esquemas ayuda a reducir hospitalizaciones y complicaciones graves.
Los expertos han confirmado que los refuerzos mantienen la protección frente a variantes de virus y disminuyen el riesgo de enfermedad grave, especialmente en personas mayores o con enfermedades crónicas.
Vacunas según tu edad: lo que necesitas a los 20, 40 y después de los 60
Las necesidades de vacunación cambian a lo largo de la vida. Factores como la edad, el estado de salud y el entorno influyen en las recomendaciones.
Entre los 20 y 39 años:
- Refuerzo contra tétanos
- Vacuna contra hepatitis B
- Virus del papiloma humano (VPH), según indicación médica
Entre los 40 y 59 años:
- Vacuna anual contra influenza
- Evaluación de riesgo para hepatitis y neumococo
A partir de los 60 años:
- Vacuna contra neumococo
- Vacuna contra herpes zóster
- Refuerzo anual de influenza
Mayo Clinic subraya que condiciones como enfermedades crónicas, viajes o actividades laborales pueden modificar estas recomendaciones.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha advertido que el envejecimiento de la población hace necesario reforzar la vacunación en adultos como estrategia para reducir hospitalizaciones y mortalidad.
¿Qué enfermedades puedes evitar si mantienes tu esquema de vacunación al día?
Contar con un esquema de vacunación actualizado permite prevenir enfermedades que pueden tener consecuencias graves.
El CDC identifica que las vacunas ayudan a evitar padecimientos como:
- Neumonía
- Influenza grave
- Hepatitis B
- Cáncer asociado al virus del papiloma humano
Estas enfermedades pueden derivar en complicaciones importantes si no se previenen a tiempo.
Desde la perspectiva global, la OMS considera la vacunación como una de las medidas de salud pública más efectivas para reducir la mortalidad y la carga de enfermedad.
La vacunación en adultos es una parte fundamental del cuidado de la salud. Aunque muchas enfermedades pueden parecer lejanas, siguen presentes y representan un riesgo, especialmente cuando no se cuenta con la protección adecuada.
Mantener el esquema actualizado permite reducir complicaciones, prevenir hospitalizaciones y fortalecer la respuesta del organismo ante infecciones. Revisar el historial de vacunación y consultar con un profesional de la salud son pasos clave para asegurar una protección adecuada a lo largo de la vida.