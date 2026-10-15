América Latina se ha consolidado como la tercera región con mayor crecimiento para el Grupo Bayer a nivel global, situándose únicamente por detrás de Estados Unidos y China.

En este mapa regional, México destaca como el mercado número uno en ventas para la división de medicamentos de prescripción (Pharmaceuticals) en Latinoamérica y forma parte del Top 10 mundial para la compañía.

De cara al 2027, año clave para la recuperación operativa y el margen de ventas globales del grupo, la empresa traza una hoja de ruta centrada en la innovación médica, la inversión en infraestructura local y el acceso equitativo a la salud.

Bayer rumbo a 2027: El papel de México y Latam en su estrategia global de salud evento

Inversión productiva y el rol estratégico de México

Con más de un siglo de historia en el país, México sostiene un papel fundamental no solo en participación de mercado, sino también en capacidad industrial y de exportación. La infraestructura local de Bayer incluye ocho plantas de producción capaces de abastecer la demanda nacional y exportar soluciones de salud a más de 60 países.

A finales de 2025, la multinacional confirmó un plan de inversión por aproximadamente 3,000 millones de pesos a ejecutarse en un plazo de cinco años en territorio mexicano.

Estos recursos están destinados a proyectos de alto impacto, como la expansión de la planta ubicada en Lerma y la modernización de los procesos tecnológicos en la planta de Veracruz, sitio donde se fabrican diversos anticonceptivos. Este respaldo productivo permitió que la división Pharma en México registrará un crecimiento a doble dígito en 2025, proyectando mantener esa misma tendencia positiva en 2026 y hacia 2027.

México es el mercado más relevante para la división de los productos de prescripción de Bayer dentro de Latinoamérica. Somos el país número uno en ventas en la región y estamos dentro de los top 10 en el mundo. La inversión de cerca de 3,000 millones de pesos confirma la confianza que tenemos en el futuro del país", Silvia Alarcón, Head de Equipo de Salud Femenina en la División Farmacéutica de Bayer México.

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Hoja de ruta 2027: Desafíos macroeconómicos

A nivel corporativo, Bayer confirmó una expectativa de ventas globales de 45 a 47 mil millones de euros para 2026, manteniendo el foco en la rentabilidad, la generación de efectivo y el desendeudamiento. Sin embargo, el crecimiento sostenido en América Latina enfrenta retos operativos en tres frentes clave:

Entorno macroeconómico : La volatilidad cambiaria, las presiones inflacionarias y los ajustes presupuestarios en los sistemas públicos de salud impactan la velocidad de adopción de innovaciones tecnológicas.

: La volatilidad cambiaria, las presiones inflacionarias y los ajustes presupuestarios en los sistemas públicos de salud impactan la velocidad de adopción de innovaciones tecnológicas. Cadenas de suministro: Tras las disrupciones globales, el desafío central radica en construir redes de distribución flexibles que garanticen el abasto continuo de insumos y medicamentos mediante la diversificación de proveedores y el fortalecimiento de la manufactura local.

Tras las disrupciones globales, el desafío central radica en construir redes de distribución flexibles que garanticen el abasto continuo de insumos y medicamentos mediante la diversificación de proveedores y el fortalecimiento de la manufactura local. Marcos regulatorios: La heterogeneidad en tiempos y criterios entre las distintas agencias sanitarias de la región genera demoras en el acceso. Bayer impulsa un diálogo transparente para avanzar hacia una mayor convergencia regulatoria que reduzca tiempos de aprobación manteniendo altos estándares de seguridad y eficacia.

En salud, la innovación solo genera impacto cuando llega al paciente. Por ello, el objetivo común entre autoridades e industria debe ser garantizar que las terapias más avanzadas lleguen a las personas adecuadas, en el momento adecuado y de manera sostenible para los sistemas públicos de salud", Silvia Alarcón.

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Inteligencia Artificial y tecnología aplicada a la salud

La digitalización se ha convertido en un motor clave para reconfigurar los procesos científicos y logísticos de la compañía. Aplicada sobre una biblioteca global de más de seis millones de compuestos, la inteligencia artificial acelera la identificación de moléculas, optimiza el diseño de ensayos clínicos de Fase III y respalda el desarrollo de soluciones de diagnóstico en radiología y dosificación personalizada.

En el contexto local, estas herramientas digitales ya muestran impactos tangibles en la atención pública. En México, la implementación de modelos de distribución impulsados por inteligencia artificial en coordinación con las instituciones de salud gubernamentales permite que los pacientes con hemofilia reciban su tratamiento directamente en casa con un 100% de eficiencia, eliminando la necesidad de trasladarse a las clínicas.

La inteligencia artificial está acelerando distintas etapas del ciclo de innovación, desde la identificación de compuestos hasta el diseño de ensayos clínicos. Sin embargo, la tecnología debe apoyar al profesional de la salud, jamás sustituir su criterio médico ni la supervisión humana.", Silvia Alarcón.

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Sostenibilidad, impacto social e innovación futura

Las metas ambientales y sociales corporativas de Bayer están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el periodo 2027-2030. La compañía busca beneficiar anualmente a 100 millones de mujeres en países de ingresos bajos y medios con opciones de anticoncepción moderna, a 100 millones de personas en comunidades desatendidas con soluciones de autocuidado y a 100 millones de pequeños agricultores.

Al cierre de 2025, estos programas alcanzaron a 68 millones de mujeres y a 82 millones de personas, respectivamente. En México, destaca un programa de consejería en salud reproductiva traducido a 10 lenguas indígenas para prevenir el embarazo no planificado en adolescentes en zonas vulnerables.

En el terreno clínico, el portafolio de Bayer alista importantes lanzamientos hacia 2027. Además de avances recientes en cáncer de próstata y enfermedad renal crónica vinculada a la diabetes, la empresa alista desarrollos de Fase III en insuficiencia cardiaca, Parkinson y amiloidosis cardiaca.

Asimismo, destaca la reciente aprobación emitida por COFEPRIS para su nuevo tratamiento no hormonal dirigido a los síntomas vasomotores y del sueño en la menopausia, cuya disponibilidad comercial en México se alista para los primeros meses de 2027.

Con una sólida presencia industrial en México, el impulso de tecnologías avanzadas y una clara orientación hacia las necesidades de la mujer, Bayer reafirma su compromiso de transformar la atención médica en América Latina hacia 2027.