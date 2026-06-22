La levotiroxina es uno de los medicamentos más utilizados en el mundo para tratar el hipotiroidismo, una condición que ocurre cuando la glándula tiroides no produce suficientes hormonas para que el organismo funcione correctamente.

Sin embargo, algunas personas desconocen que ciertos hábitos cotidianos pueden reducir la eficacia del tratamiento, incluso cuando toman la pastilla todos los días.

¿Tomas levotiroxina? Estos errores pueden hacer que no te haga efecto como debería Canva

¿Por qué la levotiroxina puede dejar de funcionar aunque la tomes todos los días?

Aunque la levotiroxina está diseñada para reemplazar la hormona que la tiroides no produce en cantidades suficientes, su efectividad depende de que el cuerpo logre absorberla correctamente.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, diversos factores pueden interferir con este proceso, entre ellos ciertos alimentos, bebidas, suplementos y medicamentos. Cuando la absorción disminuye, los niveles hormonales pueden alterarse y provocar la reaparición de síntomas relacionados con el hipotiroidismo.

Entre las molestias más frecuentes destacan el cansancio constante, la sensibilidad al frío, el aumento de peso, la piel seca y la caída del cabello. Debido a ello, los especialistas recomiendan seguir cuidadosamente las indicaciones médicas y realizar controles periódicos para verificar que el tratamiento funcione de manera adecuada.

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Los error más comúnes con al tomar levotiroxina

Uno de los hábitos que más preocupa a los endocrinólogos es tomar café inmediatamente después de ingerir la levotiroxina.

Según MedlinePlus, la recomendación general consiste en consumir el medicamento con el estómago vacío y esperar entre 30 y 60 minutos antes de desayunar. Esto permite que el organismo absorba la hormona de forma óptima.

El café no es el único producto que puede afectar el tratamiento. Algunos alimentos ricos en fibra, productos derivados de la soya y ciertos frutos secos también pueden interferir con la absorción cuando se consumen demasiado cerca de la toma del medicamento.

Por esta razón, muchos especialistas sugieren tomar la levotiroxina apenas al despertar y esperar el tiempo recomendado antes de consumir cualquier alimento o bebida distinta al agua.

El perfume suele causar algunos estragos en la piel y consecuencias menores en la tiroides. Canva

Los suplementos y medicamentos que interfieren con la absorción de la hormona tiroidea

Además de los alimentos, existen suplementos y medicamentos de uso frecuente que pueden disminuir la cantidad de hormona que el cuerpo aprovecha.

Entre los productos que requieren mayor precaución se encuentran:

Suplementos de calcio

Suplementos de hierro

Multivitamínicos con minerales

Antiácidos

Algunos tratamientos para el reflujo gástrico

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos señala que estos productos deben consumirse al menos cuatro horas antes o después de la levotiroxina para evitar interferencias.

Los expertos explican que ciertos minerales pueden unirse al medicamento dentro del sistema digestivo y dificultar su absorción, lo que reduce su efectividad.

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Señales de que tu tratamiento para el hipotiroidismo podría no estar haciendo efecto

Cuando la levotiroxina no se absorbe adecuadamente o la dosis requiere ajustes, el organismo puede manifestar síntomas similares a los que aparecen antes de iniciar el tratamiento.

Entre las señales más comunes se encuentran:

Fatiga persistente

Aumento de peso sin causa aparente

Sensación frecuente de frío

Estreñimiento

Piel seca

Caída del cabello

Dificultad para concentrarse

Si estos síntomas aparecen o empeoran, los especialistas recomiendan acudir al médico para realizar estudios de laboratorio que permitan evaluar los niveles hormonales y determinar si es necesario modificar la dosis o corregir hábitos que interfieran con el tratamiento.

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¿Cómo tomar la levotiroxina correctamente para aprovechar al máximo sus beneficios?

Los organismos de salud coinciden en que seguir una rutina adecuada puede marcar una gran diferencia en los resultados del tratamiento.

Las principales recomendaciones incluyen:

Tomar la levotiroxina siempre a la misma hora

Consumirla con un vaso de agua

Mantener el estómago vacío al momento de la toma

Esperar entre 30 y 60 minutos antes de desayunar

Evitar suplementos de calcio o hierro durante las siguientes cuatro horas

No suspender el tratamiento sin indicación médica

Acudir a revisiones periódicas

Los especialistas recuerdan que la levotiroxina controla el hipotiroidismo, pero no lo cura. Por ello, la mayoría de los pacientes requiere tratamiento a largo plazo y seguimiento médico continuo para mantener estables sus niveles hormonales.

Aunque tomar una pastilla cada mañana parece una tarea sencilla, detalles como la hora del desayuno, el consumo de café o el uso de suplementos pueden marcar la diferencia entre un tratamiento eficaz y uno que no ofrece los resultados esperados.

La eficacia de la levotiroxina no depende únicamente de tomar el medicamento todos los días, sino también de hacerlo de manera correcta. Respetar los horarios, evitar combinaciones que afecten su absorción y seguir las indicaciones médicas puede contribuir a un mejor control del hipotiroidismo y a una mejor calidad de vida.