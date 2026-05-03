Hantavirus: qué es, cómo se contagia y por qué puede ser peligroso

El hantavirus es un grupo de virus que puede provocar una enfermedad grave en humanos. En América se le conoce principalmente por causar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), mientras que en otras regiones del mundo puede presentarse como fiebre hemorrágica con síndrome renal.

Aunque no es un virus muy común en todos los países, sí es importante conocerlo porque su forma de transmisión está ligada a situaciones cotidianas que pueden parecer inofensivas.

¿Cómo se transmite el hantavirus?

La principal vía de contagio del hantavirus es el contacto con roedores infectados. El riesgo no está solo en verlos, sino en lo que dejan en el ambiente.

El virus puede transmitirse a través de:

Orina de roedores

Heces

Saliva

Polvo contaminado que se levanta al limpiar espacios cerrados

Un ejemplo claro es cuando se abre una bodega o cuarto que ha estado mucho tiempo cerrado. Al barrer o mover objetos, el polvo puede contener partículas contaminadas que se inhalan sin darse cuenta.

En la mayoría de los casos, el hantavirus no se transmite de persona a persona, aunque existen variantes muy raras donde esto podría ocurrir.

Síntomas: al inicio puede parecer una gripe fuerte

Uno de los problemas del hantavirus es que al comienzo puede confundirse con una gripe común o un malestar viral.

Los primeros síntomas suelen ser:

Fiebre

Dolor muscular

Cansancio intenso

Dolor de cabeza

Náuseas o vómito

Sin embargo, en algunos casos la enfermedad puede avanzar rápidamente.

Cuando el cuadro se complica

En sus formas más graves, especialmente en América, el hantavirus puede afectar seriamente el sistema respiratorio.

Los síntomas avanzados incluyen:

Dificultad para respirar

Acumulación de líquido en los pulmones

Insuficiencia respiratoria

Este deterioro puede ocurrir en poco tiempo, por lo que la atención médica temprana es fundamental.

Hasta el momento, no existe un tratamiento antiviral específico aprobado para el hantavirus. El manejo se basa en atención hospitalaria de soporte, es decir, controlar los síntomas y apoyar las funciones del cuerpo mientras evoluciona la enfermedad.

Por eso, detectar los síntomas a tiempo y acudir al médico puede hacer una gran diferencia.

¿Cómo prevenir el hantavirus?

La prevención es clave, sobre todo en zonas donde puede haber presencia de roedores.

Algunas recomendaciones son:

Evitar el contacto con roedores

Mantener espacios limpios y bien sellados

Ventilar lugares cerrados antes de limpiarlos

Usar protección como guantes y cubrebocas al limpiar zonas de riesgo

cva*