¿Síndrome de Asperger? DIF promueve diagnóstico y tratamiento temprano

En el marco del Día Internacional del Síndrome de Asperger, que se conmemora el 18 de febrero, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) promueve el diagnóstico y tratamiento temprano en niñas, niños y adolescentes ya que es crucial para iniciar intervenciones terapéuticas oportunas que mejoren su calidad de vida.

En este sentido, el DIF Nacional cuenta con una red de Centros de Rehabilitación en el país que tienen los recursos humanos médicos e infraestructura útil y necesaria para la atención de quienes viven con esta alteración del neurodesarrollo.

Estos espacios del Sistema DIF cuentan con especialistas en medicina de rehabilitación, audiología y foniatría; personal paramédico como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y trabajadoras sociales para la atención de este síndrome y la infraestructura necesaria para el tratamiento como tanques terapéuticos, cámaras de estimulación multisensorial, áreas de estimulación múltiple y de mecanoterapia, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y centros de tecnología adaptada.

El DIF Nacional cuenta con una red de Centros de Rehabilitación en el país que tienen los recursos humanos médicos e infraestructura útil. Cortesía

¿Síndrome de Asperger?

El Síndrome de Asperger, forma parte del Trastorno del Espectro Autista (TEA), considerado bajo este diagnóstico desde 2013 en que se integró esta alteración al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5).

Es importante que madres y padres de familia, así como personas cuidadoras o en el ámbito escolar estén atentos de las manifestaciones en niñas y niños antes de los tres años cuando el cerebro está en desarrollo y, de ser necesario, acudir a su DIF más cercano para una valoración.

En términos generales, el TEA puede diagnosticarse desde etapas muy tempranas, sin embargo, en los casos en los que no hay una discapacidad cognitiva o intelectual, como sucede con el Asperger, existe el riesgo de un diagnóstico tardío que conlleva alto estrés, ansiedad, depresión y baja autoestima debido a la incomprensión de los desafíos sociales y sensoriales de quien lo vive.

10 síntomas y signos clave para identificar el síndrome de Asperger:

Las niñas, niños y adolescentes pueden presentar dificultad para establecer relaciones sociales. Escasas habilidades para comunicarse. Un marcado rechazo al contacto físico con otras personas. Muestran poca empatía (les cuesta entender los sentimientos de los demás). No perciben el subtexto que hay en el lenguaje, se expresan y entienden las cosas de manera literal. Les cuesta adaptarse a los cambios. Cuando hay un cambio de rutina, tienen tendencia a alterarse. Pueden ser muy sensibles a sonidos fuertes, colores, luces, olores o sabores. Sus intereses y actividades son muy restrictivos y suelen repetirlos. Realizan movimientos corporales repetitivos. En la etapa adulta, entre un 20 y 30 por ciento tiende a desarrollar epilepsia.

El DIF Nacional, a través de la Unidad de Asistencia e Inclusión Social y la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión, realizó la Guía del Trastorno del Espectro Autista, para la identificación oportuna, rehabilitación, habilitación e inclusión temprana, con un grupo de especialistas de los centros de rehabilitación, con el objetivo de fortalecer la profesionalización en la atención en todos los espacios donde se reciben a las personas para un diagnóstico y tratamiento oportuno.

Por otro lado, cabe mencionar que el Artículo 16 del Reglamento de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 21 de julio de 2016 establece: “El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, impulsará acciones que permitan aplicar los objetivos, las estrategias y las líneas de acción contenidos en el Programa Nacional de Asistencia Social en beneficio de las Personas con la Condición del Espectro Autista”.

Para lo cual, se señala, procurará la coordinación o la concertación de acciones, según corresponda, con los sistemas estatales y municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, así como con las organizaciones de la sociedad civil focalizadas en la atención de las personas con la Condición del Espectro Autista; lo anterior sin perjuicio de las acciones que se deben realizar a favor de las demás personas beneficiarias del Programa Nacional de Asistencia Social.

fdm