La idea de que el cuerpo sabe cuándo va a morir ha estado presente durante generaciones y forma parte de distintas creencias. Sin embargo, la medicina explica que no hay evidencia científica de que una persona pueda anticipar conscientemente su muerte.

Lo que sí ocurre es que, cuando una enfermedad avanza o una persona llega a la etapa final de la vida, el cuerpo comienza a mostrar cambios físicos y mentales.

Las señales que suelen aparecer antes de morir, según especialistas Canva

Estas son las señales que pueden aparecer antes de morir

Fatiga extrema y pérdida de fuerza

Uno de los cambios más frecuentes es el cansancio constante. La persona suele dormir más horas, permanecer acostada durante gran parte del día y perder energía para realizar actividades que antes hacía sin dificultad.

Este cambio ocurre porque el cuerpo comienza a reducir su actividad y concentra la energía en las funciones más importantes.

Disminución del apetito y de la sed

También es común que la persona deje de sentir hambre o tenga menos interés por beber líquidos.

Aunque esta situación suele preocupar a la familia, los especialistas explican que, en esta etapa, el organismo ya no necesita la misma cantidad de alimentos y líquidos que antes.

Las señales que suelen aparecer antes de morir, según especialistas Canva

Cambios en la respiración

La forma de respirar también puede modificarse. En algunos casos aparecen pausas entre una respiración y otra, mientras que en otros el ritmo se vuelve más lento o irregular.

Además, pueden escucharse sonidos provocados por la acumulación de secreciones en la garganta, algo habitual cuando la persona ya no tiene fuerza para expulsarlas.

Confusión o cambios en la conciencia

Durante los últimos días de vida, algunas personas presentan momentos de desorientación o alternan periodos de lucidez con otros de somnolencia.

También pueden hablar de recuerdos muy antiguos o mencionar a familiares que ya fallecieron. Los médicos relacionan estas situaciones con los cambios que experimenta el cerebro en esta etapa.

Las señales que suelen aparecer antes de morir, según especialistas Canva

La piel cambia de temperatura y color

Otro signo frecuente es que las manos y los pies comiencen a sentirse fríos.

La piel puede verse más pálida o adquirir un tono azulado debido a que la circulación sanguínea se concentra en los órganos más importantes.

Menos interés por convivir

Algunas personas empiezan a hablar menos, prefieren descansar o reducen el contacto con quienes las rodean.

Los especialistas consideran que este aislamiento puede formar parte del proceso natural y no necesariamente significa que exista un problema adicional.

Las señales que suelen aparecer antes de morir, según especialistas Canva

Disminuyen otras funciones del cuerpo

Conforme avanza esta etapa, también disminuye la producción de orina, el corazón trabaja con menos fuerza y distintos órganos comienzan a funcionar más lentamente.

No todas las personas presentan estas señales de la misma manera, pero son algunos de los cambios que los equipos médicos observan con mayor frecuencia.

¿Qué recomiendan los especialistas cuando aparecen estas señales?

Los expertos coinciden en que estas señales antes de morir no son una advertencia de que el cuerpo “sepa” que el final está cerca. Se trata de cambios físicos y mentales que forman parte de la evolución natural de algunas enfermedades o del envejecimiento.

Por ello, cuando una persona presenta varios de estos signos, lo más importante es mantener comunicación con el equipo médico. Los cuidados paliativos buscan controlar el dolor, aliviar molestias y ofrecer el mayor bienestar posible tanto al paciente como a su familia durante esta etapa.