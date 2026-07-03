Realiza ISSSTE jornadas quirúrgicas en el norte del país

Todos los procedimientos se llevaron a cabo con éxito, por lo que los derechohabientes fueron dados de alta y siguen las recomendaciones postoperatorias correspondientes Beneficia ISSSTE a 32 derechohabientes con padecimientos cardiacos El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fortaleció la atención médica especializada en la región norte del país mediante la realización de jornadas quirúrgicas de hemodinamia, logrando beneficiar a un total de 32 derechohabientes.

Las intervenciones se distribuyeron en los estados de Baja California, Nuevo León y Chihuahua, donde se aplicaron tratamientos de vanguardia y procedimientos de mínima invasión.

El director general del ISSSTE, Martí Batres, detalló que la totalidad de los casos concluyó con éxito, por lo que los pacientes fueron dados de alta para continuar con su recuperación en sus respectivos hogares.

Las jornadas médicas atendieron diversas complejidades y patologías cardiacas de acuerdo con la infraestructura de cada unidad hospitalaria. en Baja California se realizaron dos jornadas.

La primera en la Clínica Hospital de Ensenada, donde fueron beneficiadas siete personas; la segunda en el Hospital General “Fray Junípero Serra” de Tijuana, donde fueron tratados cinco pacientes.

Mientras que, en el Hospital General de Monterrey, Nuevo León, se realizó una jornada en beneficio de 15 derechohabientes, en tanto que en el Hospital General “presidente Gral. Lázaro Cárdenas” de Chihuahua fueron tratados cinco pacientes más. Estas jornadas de alta especialización contaron con la coordinación de la Dirección Médica del ISSSTE, a cargo de la doctora Rosa María Ortiz Guerrero, en conjunto con jefaturas de cardiología locales.

Los directivos señalaron que estas acciones forman parte de las estrategias de salud pública implementadas en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar servicios oportunos.