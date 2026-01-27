 ¿Qué puede causar un infarto en el gimnasio? Estos son los errores letales, según la ciencia

El gimnasio es un templo de salud, pero para algunos corazones puede ser una zona de peligro debido a ciertos factores de riesgo que podrían desencadenar un infarto. Entender qué ocurre en tu pecho es el primer paso para prevenir una tragedia.

No debes temer al deporte, pues la inactividad es tan letal como el tabaquismo. La clave reside en comprender la delgada línea entre el esfuerzo físico saludable y una crisis provocada por el desconocimiento de tus propios límites.

Esforzarse demasiado y de forma abrupta es un golpe a la salud del corazón. Canva

¿Qué puede causar un infarto en el gimnasio?

Existen detonantes que convierten tu rutina en una emergencia. En ocasiones, una arteria se obstruye debido a la intensidad del ejercicio y, en otras, ocurre un desequilibrio químico provocado por las sustancias que ingieres antes de entrenar.

El ejercicio vigoroso y repentino puede fracturar depósitos de colesterol en tus arterias. Esto forma un coágulo que bloquea el flujo sanguíneo, lo cual causa la mayoría de los ataques cardíacos en personas adultas.

Te dejamos algunos factores que podrían provocar un infarto en el gimnasio, de acuerdo con una investigación disponible en Cureus y un artículo de American Heart Association:

Ruptura de placa: El esfuerzo máximo desprende grasa acumulada en las arterias , taponando el paso de sangre.

Isquemia por demanda: Tu corazón late tan rápido que necesita más oxígeno del que tus arterias logran darle .

Cócteles estimulantes: Suplementos con cafeína o taurina causan espasmos que cierran tus arterias de golpe.

Los productos "pre-entreno" con etiquetas poco claras estresan tu corazón al máximo. Sustancias como la sinefrina, combinadas con altas dosis de cafeína, facilitan la aparición de taquicardias severas y daño en el tejido cardíaco.

Los infartos al entrenar se relacionan a una incapacidad para obtener el oxígeno que el corazón necesita. Canva

¿Qué errores al entrenar podrían causar infartos?

Muchas veces no es el ejercicio en sí lo que te daña, sino la falta de prudencia. El "síndrome del guerrero de fin de semana" es una realidad: pasar del sedentarismo total a cargas extremas multiplica el riesgo de un evento cardiovascular de forma exponencial.

Creer que el dolor es sinónimo de debilidad y tratar de ignorarlo es un error fatal. El esfuerzo intenso incrementa los eventos agudos en personas con afecciones ocultas que omiten la fase de calentamiento.

Evita cometer estos errores cuando vayas al gimnasio, como lo advierte un estudio en el American Journal of Preventive Cardiology:

Intensidad súbita : Iniciar con esfuerzo máximo sin una fase de adaptación previa estresa tus válvulas.

Ignorar avisos: Continuar la rutina con mareos o dolor en el pecho es ignorar que tu corazón pide ayuda.

Frenazo brusco: Detenerte de golpe tras correr rápido causa bajas de presión y arritmias peligrosas.

Calentar es necesario antes de comenzar con la rutina de ejercicio. Canva

¿Qué enfermedades podrían manifestarse al hacer ejercicio?

A veces el enemigo ya habita en tu interior. Condiciones preexistentes que no muestran síntomas en reposo se manifiestan cuando sometes a tu corazón al estrés de la adrenalina y la carga física.

La aterosclerosis es la causa más común de muerte súbita en el deporte. Las placas de grasa pueden permanecer estables hasta que el ejercicio las rompe, por lo que conocer tus antecedentes médicos es fundamental antes de comenzar.

Presta atención a estas enfermedades que mencionan el Manual Merck y un estudio en Reviews in Cardiovascular Medicine:

Aterosclerosis: Acumulación de grasa en las arterias que puede estallar bajo la presión de una rutina extenuante.

Acumulación de grasa en las arterias que puede estallar bajo la presión de una rutina extenuante. Miocardiopatía: Un engrosamiento genético del músculo cardíaco que dificulta la salida de sangre hacia el resto del cuerpo.

Un engrosamiento genético del músculo cardíaco que dificulta la salida de sangre hacia el resto del cuerpo. Fallas eléctricas: Problemas de ritmo (arritmias) que se activan con la deshidratación típica de los entrenamientos intensos.

Curiosamente, algunos atletas de resistencia presentan mayor calcificación arterial que personas sedentarias. Factores como problemas tiroideos no diagnosticados interactúan de forma negativa con ciertos suplementos, facilitando complicaciones cardíacas.

Subir la velocidad de forma gradual es importante para evitar problemas al entrenar. Canva

¿Cómo entrenar de forma segura para el corazón?

El ejercicio es la mejor medicina preventiva para tu organismo. Realizar actividad física regular fortalece tu músculo cardíaco, haciéndolo resistente a futuros daños y reduciendo el impacto del envejecimiento.

Para entrenar con seguridad, la clave es la paciencia. Permitir que el cuerpo se adapte gradualmente al estrés físico reduce enormemente el riesgo en comparación con el esfuerzo inusual que el ego suele imponer.

Estas son las recomendaciones de los Institutos Nacionales de Salud en EU (NIH) para realizar actividad física:

Chequeo inteligente: Si padeces hipertensión o tienes más de 35 años, una evaluación médica previa es indispensable.

Si padeces hipertensión o tienes más de 35 años, una evaluación médica previa es indispensable. Regla de progresión: Inicia con cargas ligeras y aumenta la intensidad de forma paulatina a lo largo de tres meses.

Inicia con cargas ligeras y aumenta la intensidad de forma paulatina a lo largo de tres meses. Volumen adecuado: Se recomiendan al menos 150 minutos de actividad moderada a la semana para prolongar tu longevidad.

El gimnasio debe ser un espacio para construir bienestar. Con revisiones adecuadas y evitando suplementos de dudosa procedencia, el ejercicio seguirá siendo tu aliado más fuerte contra la enfermedad.