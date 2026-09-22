Terminar un tratamiento de ortodoncia representa un cambio importante en la sonrisa, pero retirar los brackets o concluir el uso de alineadores no significa que los dientes permanecerán exactamente en la misma posición para siempre.

Con el paso del tiempo, los dientes pueden desplazarse por distintos factores. Uno de los principales es el proceso natural de remodelación del hueso que los sostiene. Por esta razón, los especialistas recomiendan una etapa de retención después del tratamiento.

Si notas que uno o varios dientes cambiaron de posición, apareció un espacio que antes no existía o tu retenedor ya no ajusta como antes, lo más importante es no intentar corregir el problema por cuenta propia. Una revisión con el ortodoncista permitirá determinar cuánto cambió la posición dental y cuál es la alternativa adecuada.

¿Qué hacer si se mueven los dientes tras una ortodoncia? Canva

¿Por qué se mueven los dientes después de terminar la ortodoncia?

Los dientes no permanecen completamente inmóviles durante toda la vida. Después de una ortodoncia pueden presentar cambios de posición porque el hueso y los tejidos que los rodean continúan adaptándose a las nuevas posiciones.

La American Association of Orthodontists (AAO) explica que la remodelación ósea es un proceso natural que permite que los dientes cambien de posición. Durante la ortodoncia, los brackets y los alineadores ejercen fuerzas controladas para conseguir ese desplazamiento. Cuando termina el tratamiento, el organismo continúa con sus procesos naturales y los dientes pueden intentar regresar hacia sus posiciones anteriores.

Este fenómeno recibe el nombre de recidiva ortodóncica y no necesariamente significa que el tratamiento haya sido incorrecto. El movimiento dental puede aparecer incluso años después de retirar los aparatos.

Además, los primeros meses posteriores al tratamiento son una etapa importante porque el hueso y los tejidos que rodean los dientes todavía necesitan adaptarse a la nueva alineación. Por esta razón, la retención forma parte fundamental del tratamiento ortodóncico.

¿Qué hacer si se mueven los dientes tras una ortodoncia? Salud

¿Qué pasa si dejaste de usar el retenedor y tus dientes se movieron?

El retenedor tiene como principal objetivo conservar la posición que alcanzaron los dientes después de la ortodoncia. Si una persona deja de utilizarlo de acuerdo con las indicaciones de su especialista, aumenta la posibilidad de que los dientes vuelvan a desplazarse.

La AAO señala que los retenedores pueden ser necesarios durante toda la vida, aunque la frecuencia de uso puede disminuir con el paso del tiempo. En muchos casos, después de una etapa inicial de uso más frecuente, el especialista indica su uso nocturno a largo plazo.

Una señal de alerta aparece cuando el retenedor que antes ajustaba correctamente comienza a sentirse demasiado apretado o ya no entra por completo. Esto puede indicar que los dientes cambiaron de posición.

Sin embargo, no debes forzar el retenedor para colocarlo. La AAO recomienda consultar al ortodoncista si el aparato resulta doloroso o no ajusta correctamente. El especialista puede revisar la posición de los dientes y determinar si es necesario fabricar un nuevo retenedor o recurrir a otro procedimiento.

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¿Qué hacer si los dientes ya se movieron después de la ortodoncia?

Si notas un cambio en la posición de tus dientes después de terminar la ortodoncia, el primer paso es acudir con un ortodoncista. No todos los casos requieren comenzar de nuevo un tratamiento completo.

La solución depende de la magnitud del movimiento. Cuando el cambio es pequeño, el especialista puede valorar un nuevo retenedor o un ajuste del aparato. Si el desplazamiento es mayor, puede recomendar un periodo adicional con alineadores o brackets para corregir la posición dental.

La AAO explica que algunas personas pueden requerir un tratamiento corto para corregir los dientes que se desplazaron antes de regresar a la etapa de retención. En casos más complejos, puede ser necesario un nuevo tratamiento ortodóncico.

Por ello, conviene solicitar una revisión cuando aparezcan cambios como:

Un diente que antes estaba alineado y ahora se encuentra fuera de posición

Espacios nuevos entre los dientes

Cambios visibles en la alineación de la sonrisa

Alteraciones en la forma en que los dientes superiores e inferiores hacen contacto

Un retenedor que ya no entra correctamente

Dolor al intentar colocar el retenedor

Un retenedor fijo que se desprendió de alguno de los dientes

Detectar el movimiento en una etapa temprana puede facilitar la evaluación y evitar que el problema avance.

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¿Los retenedores pueden volver a acomodar los dientes que se movieron?

La respuesta depende del grado de desplazamiento. Un retenedor está diseñado principalmente para mantener los dientes en su nueva posición, no para sustituir un tratamiento completo de ortodoncia.

Cuando el movimiento es pequeño, el ortodoncista puede determinar si un nuevo retenedor resulta suficiente. Si los dientes cambiaron de manera considerable, puede ser necesario recurrir a alineadores o brackets para corregirlos.

La AAO recomienda no forzar un retenedor que ya no ajusta o que provoca dolor. En esos casos, el especialista puede valorar la fabricación de un nuevo aparato o un tratamiento adicional.

Existen diferentes tipos de retenedores. Algunos son removibles y otros permanecen adheridos a la parte posterior de los dientes. Entre los removibles existen modelos transparentes y otros que incorporan alambre. La elección depende de las necesidades de cada paciente y de la valoración del ortodoncista.

Por ello, comprar un retenedor por cuenta propia o intentar adaptar uno antiguo no es una alternativa recomendable. El dispositivo debe ajustarse a la posición actual de los dientes y contar con la valoración de un profesional.

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¿Cómo evitar que los dientes vuelvan a moverse después de la ortodoncia?

La principal medida para conservar los resultados de la ortodoncia es usar el retenedor de acuerdo con las indicaciones del ortodoncista.

La AAO señala que estos dispositivos permiten mantener los dientes en sus nuevas posiciones mientras el hueso que los rodea se adapta. Debido a que el movimiento dental es un proceso que puede continuar durante toda la vida, la retención a largo plazo resulta importante.

El tiempo y la frecuencia de uso no son iguales para todas las personas. Por eso, el paciente debe seguir las indicaciones específicas que recibió al concluir su tratamiento.

También es importante conservar el retenedor en buenas condiciones. La AAO recomienda mantener los dispositivos removibles limpios, guardarlos en su estuche cuando no se utilicen y evitar exponerlos a fuentes de calor que puedan deformarlos. Si pierden su forma o dejan de ajustar, es necesario informar al ortodoncista.

El University Hospitals of Leicester NHS Trust también señala que los retenedores son esenciales después del tratamiento porque ayudan a mantener los dientes en su nueva posición mientras el hueso y las encías que los sostienen se adaptan.

La institución advierte que existe una tendencia natural al movimiento dental después de la ortodoncia y que algunas personas pueden necesitar retención durante toda la vida para conservar la alineación.

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¿Cuándo acudir al ortodoncista?

Si el movimiento dental es evidente, la mordida cambió o el retenedor dejó de ajustar, lo más recomendable es solicitar una valoración profesional.

Un pequeño cambio no siempre representa una emergencia, pero ignorarlo puede permitir que el desplazamiento avance. Además, si el retenedor fijo se desprende de algún diente, la AAO recomienda informar al ortodoncista para que pueda revisar el dispositivo y evitar movimientos no deseados.

La atención profesional también permite distinguir entre un cambio menor y una alteración que requiere una nueva intervención. Por ello, ante cualquier modificación evidente en la posición de los dientes, la revisión con un especialista es la mejor manera de conocer las opciones disponibles.