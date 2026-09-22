Cuando dormir no es una decisión

Hay personas que pasan buena parte del día peleando contra el sueño y tardan años en preguntarse si aquello que sienten tiene un nombre. Lo explican como cansancio, estrés, jornadas largas o una incapacidad personal para mantenerse despiertas. El problema es que la narcolepsia puede parecerse, al principio, a cosas mucho más comunes.

Se estima que alrededor de 3 millones de personas viven con narcolepsia en el mundo, aproximadamente una de cada 2,000. No consiste únicamente en dormirse de repente: es un trastorno neurológico que altera la regulación entre sueño y vigilia. Además de somnolencia excesiva durante el día, pueden aparecer parálisis del sueño, alucinaciones al dormirse o despertar y, en la narcolepsia tipo 1, cataplexia. El NHLBI señala que la mitad de las personas con narcolepsia nunca recibe un diagnóstico..

Somnolencia diurna, parálisis del sueño, alucinaciones y, en la narcolepsia tipo 1, cataplexia forman parte de las posibles manifestaciones de la enfermedad. Alexandro Medrano

Algunos fenómenos que normalmente pertenecen al sueño pueden aparecer cuando la persona todavía está consciente. Una alucinación al comenzar a dormir puede sentirse extraordinariamente real. Durante una parálisis del sueño, alguien puede estar despierto y ser incapaz de mover el cuerpo durante unos instantes.

La cataplexia resulta todavía más desconcertante. Una carcajada, una sorpresa o una emoción intensa pueden provocar una pérdida súbita del tono muscular: las rodillas ceden, la cabeza cae o incluso el cuerpo puede desplomarse. La persona permanece consciente.

En la narcolepsia tipo 1, emociones intensas como la risa pueden desencadenar cataplexia, una pérdida repentina del tono muscular. Alexandro Medrano

En la narcolepsia tipo 1, detrás de estos fenómenos está la orexina —también llamada hipocretina—, una sustancia cerebral fundamental para mantener estable la vigilia. Cuando su señal disminuye, la frontera entre estar dormido y despierto pierde estabilidad.

Años buscando una respuesta

Reconocer todas esas señales como parte de una misma enfermedad ha sido históricamente difícil. Una revisión científica encontró estudios con retrasos medios en el diagnóstico de hasta 15 años. Otra investigación, del registro Nexus, registró un promedio de 11.8 años; 59% de sus participantes había recibido al menos un diagnóstico equivocado y 29% había consultado a cinco médicos o más.

La narcolepsia puede tardar años en ser identificada. Una revisión científica encontró estudios con retrasos medios en el diagnóstico de hasta 15 años. Alexandro Medrano

El diagnóstico no depende de reconocerse en una lista de síntomas. Puede requerir historia clínica, un estudio nocturno del sueño y una prueba que mide qué tan rápido se duerme una persona durante el día. Tener mucho sueño o experimentar alguna vez parálisis del sueño no significa por sí solo tener narcolepsia.

La narcolepsia no tiene cura, pero sí tratamiento. Desde hace años existen medicamentos para controlar la somnolencia diurna, la cataplexia y otros síntomas, además de medidas como mantener horarios regulares de sueño y programar siestas. El objetivo es reducir los síntomas y mejorar la vida cotidiana.

Lo que cambió en 2026

El 5 de agosto, la FDA aprobó Orzeyful (oveporexton) para adultos con narcolepsia tipo 1. La novedad no es únicamente disponer de otro medicamento: es el primero aprobado que actúa directamente sobre la pérdida de señalización de orexina característica de esta forma de la enfermedad.

En septiembre, The New England Journal of Medicine publicó dos ensayos fase 3 que evaluaron durante 12 semanas su efecto sobre la capacidad de permanecer despierto y otros síntomas. Los estudios fueron financiados por Takeda, desarrolladora del medicamento.

En agosto de 2026, la FDA aprobó oveporexton para adultos con narcolepsia tipo 1, el primer medicamento aprobado que actúa directamente sobre la pérdida de señalización de orexina. Alexandro Medrano

No significa que exista una cura ni una solución para todas las formas de narcolepsia. El cambio está en otro lugar: por primera vez un tratamiento aprobado se dirige directamente a uno de los mecanismos biológicos centrales de la narcolepsia tipo 1.

Para muchas personas, sin embargo, el primer desafío sigue siendo anterior a cualquier medicamento: descubrir que aquello que llevan años llamando cansancio puede tener otro nombre.