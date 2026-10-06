La parálisis cerebral es la discapacidad motora más frecuente en la infancia. Agrupa un conjunto de trastornos neurológicos que afectan el movimiento, el equilibrio y la postura corporal, describe los Institutos Nacionales de la Salud.

Este padecimiento no es progresivo, lo que significa que el daño en el cerebro no empeora con el tiempo; sin embargo, los síntomas físicos pueden cambiar a medida que el niño crece. Identificar las causas subyacentes y detectar los primeros indicios de forma temprana resulta fundamental para iniciar intervenciones terapéuticas que mejoren sustancialmente la calidad de vida del paciente.

¿Qué causa la parálisis cerebral y cuáles son sus primeras señales? Canva

Causas principales del daño cerebral en el desarrollo

La parálisis cerebral se origina por un desarrollo anormal o por un daño en las áreas del cerebro encargadas de controlar el movimiento muscular. En la mayoría de los casos, este evento ocurre antes del nacimiento (parálisis cerebral congénita), aunque también puede presentarse durante el parto o en los primeros años de vida.

Entre las causas prenatales más comunes se encuentran las mutaciones genéticas que alteran el desarrollo cerebral, las infecciones maternas durante el embarazo (como rubéola, citomegalovirus o toxoplasmosis) y las interrupciones en el suministro de sangre o de oxígeno al feto en formación. Asimismo, complicaciones médicas graves durante el parto o un desprendimiento de placenta pueden desencadenar eventos anóxicos críticos.

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Factores de riesgo durante el parto y los primeros meses

Aunque cualquier recién nacido puede desarrollar esta condición, existen factores de riesgo claramente identificados por la comunidad médica. La prematuridad extrema y el bajo peso al nacer representan dos de las variables más determinantes, ya que los vasos sanguíneos del cerebro inmaduro son vulnerables a sufrir hemorragias o lesiones en la sustancia blanca.

Por otro lado, la parálisis cerebral adquirida surge después del nacimiento debido a infecciones graves en la primera infancia, como la meningitis bacteriana o la encefalitis. De igual forma, los traumatismos craneoencefálicos severos ocasionados por accidentes o caídas, así como episodios de ictericia grave no tratada (kernícterus), pueden provocar daños neurológicos irreversibles en los primeros meses de vida.

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Primeras señales de alerta en el lactante

Los síntomas varían considerablemente de un niño a otro, según la extensión y ubicación del daño cerebral. No obstante, las principales señales de alerta están estrechamente vinculadas con el retraso en el alcance de los hitos del desarrollo motor durante el primer año.

En lactantes menores de seis meses, las alertas incluyen una tono muscular anormal: el bebé puede sentirse excesivamente rígido (hipertonía) o, por el contrario, flácido y blando (hipotonía).

También es común observar que el niño echa la cabeza hacia atrás al tomarlo en brazos o que extiende excesivamente las piernas. En bebés mayores de seis meses, la incapacidad para rodar, juntar las manos o llevarse objetos a la boca suele indicar la necesidad de una evaluación neurológica detallada.

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Importancia de la detección y la intervención temprana

El diagnóstico oportuno de la parálisis cerebral permite poner en marcha un plan integral de atención que abarca fisioterapia, terapia ocupacional, apoyo fonoaudiológico y seguimiento médico especializado. La plasticidad cerebral durante la primera infancia ayuda a que el cerebro cree nuevas conexiones neurológicas cuando se le estimula adecuadamente.

Reconocer a tiempo los signos de rigidez, la falta de control postural o el retraso para sentarse y gatear transforma el pronóstico a largo plazo. Una atención interdisciplinaria no solo optimiza la movilidad y la independencia del niño, sino que brinda a las familias las herramientas necesarias para acompañar su desarrollo pleno.