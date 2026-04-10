El pulso de piedra: La vida cuando el cuerpo se vuelve de bronce

En la penumbra del museo, el bronce de El Pensador de Auguste Rodin no parece reflexionar: resiste.

Hay una tensión contenida en su cuerpo que no habla de ideas, sino de esfuerzo.

Para millones de personas en el mundo, esa experiencia es cotidiana.

El Parkinson es un trastorno progresivo del sistema nervioso que afecta el control del movimiento, como lo describe la Organización Mundial de la Salud.

MÉXICO: TIEMPO Y RECONOCIMIENTO

En México, la enfermedad no solo avanza en el cuerpo; también transcurre en un proceso de reconocimiento que puede tomar tiempo.

En México, se estima que cientos de miles de personas viven con Parkinson, de acuerdo con la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.

Especialistas señalan que su identificación puede tomar tiempo, debido a la variabilidad de sus síntomas iniciales y a su progresión gradual.

Durante ese periodo, el paciente experimenta cambios sin una explicación clara

La expresión cambia, pero la emoción permanece. Alexandro Medrano

La hipomimia es una de las manifestaciones más sutiles.

El rostro se vuelve contenido, como si dejara de proyectar lo que ocurre dentro.

La Parkinson’s Foundation señala que esto puede afectar la comunicación no verbal y la interacción social.

La intención permanece; la ejecución Alexandro Medrano

El Parkinson también puede implicar cambios en funciones cognitivas.

Procesos como la atención o la memoria pueden verse afectados, como documenta la Parkinson’s Foundation.

El síntoma visible no siempre indica el origen. Alexandro Medrano

Investigaciones recientes exploran la hipótesis del eje intestino-cerebro.

Hallazgos documentados en The Lancet Neurology identifican alteraciones en proteínas asociadas al Parkinson fuera del cerebro, incluso antes de los síntomas motores.

Esto ha llevado a plantear que ciertos procesos podrían originarse en el sistema digestivo y propagarse hacia el cerebro a través del nervio vago, como parte de una línea de investigación aún en desarrollo.

La persona permanece. Alexandro Medrano

El Parkinson transforma el cuerpo, pero no define a la persona.

La Organización Mundial de la Salud enfatiza la importancia de comprender la enfermedad desde una dimensión integral.

Porque más allá del síntoma…

Permanece la vida interior.