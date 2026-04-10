El pulso de piedra: La vida cuando el cuerpo se vuelve de bronce
En el marco del 11 de abril, Día Mundial del Parkinson, esta crónica propone mirar más allá del síntoma visible.
En la penumbra del museo, el bronce de El Pensador de Auguste Rodin no parece reflexionar: resiste.
Hay una tensión contenida en su cuerpo que no habla de ideas, sino de esfuerzo.
Para millones de personas en el mundo, esa experiencia es cotidiana.
El Parkinson es un trastorno progresivo del sistema nervioso que afecta el control del movimiento, como lo describe la Organización Mundial de la Salud.
MÉXICO: TIEMPO Y RECONOCIMIENTO
En México, la enfermedad no solo avanza en el cuerpo; también transcurre en un proceso de reconocimiento que puede tomar tiempo.
En México, se estima que cientos de miles de personas viven con Parkinson, de acuerdo con la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.
Especialistas señalan que su identificación puede tomar tiempo, debido a la variabilidad de sus síntomas iniciales y a su progresión gradual.
Durante ese periodo, el paciente experimenta cambios sin una explicación clara
La hipomimia es una de las manifestaciones más sutiles.
El rostro se vuelve contenido, como si dejara de proyectar lo que ocurre dentro.
La Parkinson’s Foundation señala que esto puede afectar la comunicación no verbal y la interacción social.
El Parkinson también puede implicar cambios en funciones cognitivas.
Procesos como la atención o la memoria pueden verse afectados, como documenta la Parkinson’s Foundation.
Investigaciones recientes exploran la hipótesis del eje intestino-cerebro.
Hallazgos documentados en The Lancet Neurology identifican alteraciones en proteínas asociadas al Parkinson fuera del cerebro, incluso antes de los síntomas motores.
Esto ha llevado a plantear que ciertos procesos podrían originarse en el sistema digestivo y propagarse hacia el cerebro a través del nervio vago, como parte de una línea de investigación aún en desarrollo.
El Parkinson transforma el cuerpo, pero no define a la persona.
La Organización Mundial de la Salud enfatiza la importancia de comprender la enfermedad desde una dimensión integral.
Porque más allá del síntoma…
Permanece la vida interior.