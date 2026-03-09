¿Tu dieta tiene poca fibra? Este hábito alimenticio puede favorecer las hemorroides

Las molestias al ir al baño no siempre se comentan con facilidad, pero pueden revelar problemas de salud que afectan a muchas personas. Entre ellos se encuentran las hemorroides, una afección frecuente que puede provocar incomodidad en la vida diaria.

Aunque suelen relacionarse con el estreñimiento o con la edad, también pueden estar vinculadas con distintos hábitos y cambios en el organismo que influyen en la circulación de la zona anal.

¿Por qué pueden aparecer las hemorroides? Canva

¿Qué son las hemorroides y por qué aparecen en el cuerpo?

Las hemorroides, también conocidas como almorranas, son venas inflamadas que se encuentran en el ano y en la parte inferior del recto. Su funcionamiento es similar al de las venas varicosas que pueden aparecer en las piernas.

De acuerdo con especialistas de Mayo Clinic, esta afección se desarrolla cuando las venas de la zona anal soportan una presión excesiva. Como resultado, se dilatan y forman pequeñas protuberancias que pueden causar molestias.

Existen dos tipos principales:

Hemorroides internas , que se desarrollan dentro del recto.

Hemorroides externas , que aparecen debajo de la piel alrededor del ano.

En muchos casos no generan síntomas evidentes. No obstante, cuando se inflaman pueden provocar dolor, irritación o sangrado durante la evacuación.

Los expertos señalan que este problema puede presentarse a cualquier edad, aunque su frecuencia aumenta con los años. Esto ocurre porque los tejidos que sostienen las venas del recto se debilitan con el tiempo.

Principales causas de las hemorroides

El factor principal detrás de las hemorroides es el aumento de presión en las venas del recto y del ano. Esta presión puede generarse por distintos factores relacionados con el funcionamiento del sistema digestivo y el estilo de vida.

Especialistas de Mayo Clinic señalan que algunas de las causas más frecuentes incluyen:

Esfuerzo excesivo durante la evacuación

Estreñimiento crónico

Episodios frecuentes de diarrea

Permanecer sentado durante mucho tiempo, especialmente en el baño

Dietas con bajo consumo de fibra

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explica que la falta de fibra en la alimentación puede dificultar el tránsito intestinal. Cuando las heces se vuelven más duras, el cuerpo necesita hacer mayor esfuerzo para expulsarlas, lo que incrementa la presión en la zona anal.

Con el paso del tiempo, este esfuerzo repetido puede debilitar los tejidos que sostienen las venas del canal anal y favorecer su inflamación.

Factores de riesgo que aumentan la probabilidad de tener hemorroides

Además de las causas directas, existen situaciones que aumentan la probabilidad de desarrollar hemorroides.

Uno de los factores más importantes es la edad. De acuerdo con Mayo Clinic, los tejidos que sostienen las venas del recto se debilitan con el paso de los años, lo que puede facilitar su inflamación.

Otros factores que pueden aumentar el riesgo incluyen:

Embarazo

Sobrepeso u obesidad

Sedentarismo

Levantar objetos pesados de forma frecuente

Permanecer sentado durante largos periodos

El Manual MSD señala que el embarazo puede favorecer la aparición de hemorroides debido a la presión adicional que el útero ejerce sobre las venas de la pelvis, además de los cambios hormonales que afectan la circulación.

Los especialistas también han observado que el sedentarismo puede contribuir al problema. Permanecer sentado durante muchas horas reduce la circulación en la región pélvica y aumenta la presión sobre el recto.

Síntomas de las hemorroides

Los síntomas pueden variar dependiendo del tipo de hemorroide y del grado de inflamación.

Según Mayo Clinic, las señales más comunes incluyen:

Sangrado indoloro durante la evacuación

Picazón o irritación en la zona anal

Dolor o molestias al sentarse

Inflamación alrededor del ano

Aparición de un bulto sensible cerca del ano

En algunos casos puede presentarse una complicación conocida como hemorroide trombosada. Esto ocurre cuando se forma un coágulo dentro de la vena inflamada. Esta condición puede provocar dolor intenso, inflamación y una protuberancia dura en la zona anal.

Los especialistas recomiendan acudir con un médico si el sangrado rectal aparece de forma frecuente, ya que este síntoma también puede estar relacionado con otros problemas digestivos que requieren evaluación médica.

¿Cómo prevenir las hemorroides?

Aunque no siempre es posible evitar su aparición, varios hábitos pueden reducir el riesgo de desarrollar hemorroides.

Especialistas de Mayo Clinic recomiendan mantener una alimentación equilibrada y adoptar rutinas que favorezcan el funcionamiento del sistema digestivo.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Consumir alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras y cereales integrales

Beber suficiente agua durante el día

Evitar el esfuerzo al evacuar

Realizar actividad física con regularidad

No permanecer demasiado tiempo sentado en el baño

El Instituto Mexicano del Seguro Social aconseja consumir entre 25 y 30 gramos de fibra al día, ya que este nutriente ayuda a ablandar las heces y facilita su eliminación.

Una dieta equilibrada, junto con actividad física regular, también contribuye a mejorar el tránsito intestinal y a reducir la presión en las venas del recto.

Las hemorroides son una afección común que puede aparecer cuando aumenta la presión en las venas del recto y del ano. Factores como el estreñimiento, el sedentarismo, el embarazo o una dieta baja en fibra pueden favorecer su desarrollo.

Identificar los síntomas y comprender sus causas permite tomar medidas oportunas para reducir el riesgo. Mantener una alimentación rica en fibra, beber suficiente agua y realizar actividad física con regularidad son acciones que ayudan a cuidar la salud digestiva y a disminuir la probabilidad de presentar este problema.