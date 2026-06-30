El tramadol es uno de los analgésicos más populares para tratar dolores moderados e intensos. Aunque algunas personas lo consideran un medicamento seguro por requerir prescripción médica, los especialistas advierten que su uso prolongado puede generar dependencia y, en algunos casos, adicción.

El interés por este fármaco ha aumentado en los últimos años debido a las alertas emitidas por autoridades sanitarias y organizaciones médicas sobre los riesgos asociados con los opioides.

De hecho, instituciones como la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y Mayo Clinic señalan que el tramadol puede crear hábito y provocar síntomas de abstinencia cuando se suspende de forma abrupta.

Tramadol podría no ser efectivo para el dolor crónico. Foto: Canva.

¿Qué es el tramadol y para qué se utiliza en medicina?

El tramadol pertenece a la familia de los analgésicos opioides. Su función principal consiste en aliviar dolores de intensidad moderada a severa, especialmente cuando otros medicamentos no ofrecen resultados suficientes.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (MedlinePlus), este fármaco modifica la manera en que el cerebro y el sistema nervioso perciben el dolor. Por ello, suele utilizarse después de cirugías, lesiones o en pacientes con padecimientos crónicos que requieren un control constante del dolor.

Mayo Clinic explica que también puede recetarse para dolores persistentes que requieren tratamiento continuo con opioides, aunque siempre bajo vigilancia médica debido a sus posibles efectos adversos.

Tramadol podría no ser efectivo para el dolor crónico. Foto: Canva.

¿Por qué el tramadol puede causar adicción aunque sea un medicamento recetado?

Uno de los mayores mitos sobre los medicamentos de prescripción es creer que no pueden generar dependencia. Sin embargo, el tramadol actúa sobre receptores opioides del cerebro relacionados con la sensación de bienestar y alivio.

MedlinePlus advierte que el medicamento puede ser adictivo, especialmente cuando se consume durante periodos prolongados o en dosis mayores a las indicadas por el médico. El riesgo aumenta en personas con antecedentes de abuso de sustancias, consumo excesivo de alcohol o ciertos trastornos de salud mental.

Con el tiempo, el organismo puede desarrollar tolerancia al medicamento. Esto significa que una persona necesita cantidades mayores para obtener el mismo efecto analgésico, situación que favorece la aparición de dependencia física y psicológica.

Mayo Clinic señala que el uso prolongado puede convertir este medicamento en una sustancia capaz de generar dependencia física o mental.

¿Por qué el tramadol puede causar adicción? Canva

Las señales que alertan sobre una posible dependencia al tramadol

La dependencia no aparece de un día para otro. En la mayoría de los casos, surge de manera gradual y puede pasar desapercibida durante meses.

Entre las señales de alerta más comunes se encuentran:

Necesidad de aumentar la dosis para aliviar el dolor

Ansiedad o preocupación por no contar con el medicamento

Dificultad para suspender el tratamiento

Malestar físico cuando se omite una dosis

Uso del medicamento fuera de las indicaciones médicas

MedlinePlus informa que algunas personas pueden experimentar síntomas de abstinencia cuando dejan de consumir tramadol de forma repentina. Entre ellos destacan nerviosismo, pánico, sudoración, escalofríos, insomnio, náuseas, diarrea y temblores.

¿Por qué el tramadol puede causar adicción? Canva

¿Qué ocurre en el cerebro cuando una persona consume tramadol durante mucho tiempo?

El tramadol actúa directamente sobre el sistema nervioso central. Además de interactuar con receptores opioides, también influye en neurotransmisores como la serotonina y la norepinefrina, sustancias relacionadas con el estado de ánimo y la sensación de bienestar.

Cuando el cerebro se acostumbra a recibir estos estímulos de manera constante, puede modificar su funcionamiento normal. Como consecuencia, algunas personas desarrollan dependencia física y presentan síntomas desagradables cuando intentan suspender el medicamento.

Los especialistas explican que estos cambios no significan que todos los pacientes desarrollarán adicción, pero sí representan un factor de riesgo que debe vigilarse durante tratamientos prolongados.

¿Por qué el tramadol puede causar adicción?

Riesgos y consecuencias de abusar del tramadol

El abuso de tramadol puede ocasionar problemas graves para la salud. Entre los más preocupantes se encuentran la depresión respiratoria, las convulsiones, la sobredosis y los cuadros severos de abstinencia.

MedlinePlus señala que el medicamento puede provocar problemas respiratorios potencialmente mortales, especialmente durante los primeros días de tratamiento o cuando se incrementa la dosis. Asimismo, advierte que combinar tramadol con alcohol u otras sustancias que deprimen el sistema nervioso central aumenta significativamente los riesgos.

Otra de las preocupaciones de los especialistas es que algunas personas desarrollan una dependencia tan fuerte que continúan consumiendo el medicamento incluso cuando ya no lo necesitan para controlar el dolor.

Por esta razón, los expertos recomiendan seguir estrictamente las indicaciones médicas y nunca modificar la dosis por cuenta propia.

Tramadol será medicamento controlado a partir del 14 de julio de 2026 Cofepris

¿Cómo usar tramadol de forma segura?

Las organizaciones médicas coinciden en que el tramadol puede ser un tratamiento eficaz cuando se utiliza correctamente. Para reducir riesgos, recomiendan:

Seguir exactamente la dosis indicada por el médico

No compartir el medicamento con otras personas

Evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento

Informar al médico sobre antecedentes de adicciones o trastornos mentales

No suspender el medicamento de manera repentina sin supervisión profesional

El objetivo es obtener los beneficios del control del dolor sin exponer al organismo a complicaciones asociadas con el abuso de opioides.

El tramadol continúa siendo una herramienta significativa para el tratamiento del dolor cuando se utiliza de forma adecuada. Sin embargo, conocer sus riesgos permite tomar decisiones más informadas y responsables.

Ante cualquier duda sobre su consumo o si aparecen síntomas relacionados con dependencia, lo más recomendable es consultar a un profesional de la salud, quien podrá evaluar cada caso de manera individual y determinar el tratamiento más seguro.