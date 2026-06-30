Los pistaches, un primer paso hacia una alimentación basada en plantas

Este modelo alimentario prioriza el consumo de alimentos de origen vegetal como principal fuente de nutrimentos. Entre ellos se encuentran frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, semillas y oleaginosas, también conocidas como frutos secos. Además, puede incluir de forma moderada algunos productos de origen animal, sin llegar a las restricciones propias de las dietas vegetarianas o veganas.

La adopción de una dieta basada en plantas ofrece diversos beneficios para la salud respaldados por estudios científicos. Al ser baja en grasas saturadas y colesterol, y rica en grasas mono y poliinsaturadas, fibra y antioxidantes, puede contribuir a un mejor control glucémico y de la presión arterial. Además, se asocia con la reducción de los niveles de colesterol LDL, conocido como "colesterol malo", y con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

La alimentación también se relaciona con el bienestar mental. El consumo de alimentos ricos en vitaminas, minerales y fitonutrientes, como los pistaches, se ha asociado con efectos neuroprotectores, una mejora en el estado de ánimo y una reducción de síntomas de depresión y ansiedad.

Por otro lado, una alimentación basada en plantas puede contribuir a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de agua dulce y la huella de carbono derivada de la producción y consumo de alimentos. Las fuentes vegetales, especialmente las oleaginosas, suelen requerir menos recursos, generar menos emisiones y favorecer la biodiversidad. Un sistema basado en plantas puede ser más eficiente, ya que los cultivos destinados al consumo humano pueden alimentar a más personas que aquellos destinados a la producción ganadera. Además, promueve una conexión más estrecha con los productores locales y con los ciclos naturales de la tierra.

"Más que una tendencia temporal, la alimentación basada en plantas representa una oportunidad para fomentar el autocuidado y el respeto por el entorno", señaló la Dra. Arely Vergara, nutrióloga, investigadora y embajadora de American Pistachio Growers.

28 gramos = 49 pistaches al día.

Para obtener más información sobre nutrición, salud y los beneficios de los Pistaches Americanos, visitar el apartado de Nutrición y Salud de American Pistachio Growers en su sitio web.