Cofepris reclasifica el tramadol como medicamento controlado

En un esfuerzo conjunto por regular sustancias de alto impacto para la salud pública, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y el Sistema Federal Sanitario (SFS) anunciaron la reclasificación oficial del tramadol como medicamento controlado.

Esta medida responde al decreto presidencial publicado el pasado 15 de enero en la Ley General de Salud. La nueva disposición legal entrará en vigor el próximo 14 de julio. A partir de esa fecha, toda la cadena de suministro —desde grandes farmacéuticas hasta farmacias locales— deberá haber completado un estricto proceso de transición y adecuación normativa.

Los fabricantes e importadores tienen la obligación inmediata de modificar sus registros sanitarios y actualizar el etiquetado para que los productos ostenten la leyenda correspondiente a medicamentos de la Fracción III. Asimismo, deberán presentar un plan riguroso para agotar las existencias con etiquetado previo.

Por su parte, los distribuidores y almacenes sólo podrán comercializar el analgésico con establecimientos que posean la licencia sanitaria específica para el manejo de medicamentos controlados, obligándolos a resguardar el producto bajo llave y contar con un sistema de control digital que permita su trazabilidad.

Finalmente, las farmacias jugarán un rol crítico en la contención de riesgos: la venta de tramadol quedará estrictamente condicionada a la presentación de una receta médica, la cual deberá ser sellada, fechada y registrada de forma inmediata en los libros de control correspondientes.

Con este anuncio, las autoridades sanitarias exhortan al sector a cumplir en tiempo y forma la nueva disposición para garantizar un manejo seguro de este potente analgésico en beneficio de la población.