Egresados de Enfermería del CONALEP trabajarán en hospital geriátrico de Alemania: Mario Delgado

Nueve egresados de la carrera de Enfermería del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) fueron contratados por el Centro Geriátrico Am Lerchenberg, ubicado en Wittenberg, Sajonia-Anhalt, Alemania. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que este logro es resultado de un convenio de colaboración entre la institución educativa y el Instituto Goethe México, con el apoyo del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El titular de la SEP destacó que esta movilidad internacional confirma la calidad y el reconocimiento del Bachillerato Nacional y la Nueva Escuela Mexicana, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Los profesionales seleccionados provienen de Baja California Sur, Ciudad de México, Michoacán, Puebla y Quintana Roo. Actualmente, los jóvenes participan en el proyecto "Fit para el Mercado Laboral Alemán", mediante el cual reciben de forma gratuita un año de capacitación presencial en el idioma alemán y terminología médica, además de un apoyo económico para acreditar los niveles desde el A1 hasta el B2.

Al llegar a Europa, el grupo iniciará el proceso de homologación de sus estudios como Profesionales Técnicos Bachiller en Enfermería General, desempeñándose inicialmente como auxiliares en dicho centro geriátrico. Delgado Carrillo subrayó que el CONALEP es el único subsistema de Educación Media Superior que otorga cédula profesional, lo que incrementa la empleabilidad de sus egresados dentro y fuera del país.

Por su parte, el director general del CONALEP, Rodrigo Rojas Navarrete, calificó el acontecimiento como un hecho histórico que reconoce la excelencia académica de la institución. "Es algo histórico que los egresados del CONALEP sean seleccionados para trabajar en Europa, donde existe una alta demanda de profesionales técnicos; allá necesitan de su talento y de su humanismo", concluyó el directivo, quien reiteró el compromiso de expandir estas oportunidades que impactan directamente en el bienestar familiar.