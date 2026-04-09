¿Ceguera por comer mariscos? El VIRUS MARINO que provoca pérdida de visión en humanos y qué especies lo contienen

Disfrutar de un buen plato de mariscos frescos es uno de los mayores placeres culinarios. Sin embargo, en la actualidad, un patógeno silencioso está cruzando la barrera entre especies, poniendo en riesgo la salud de los consumidores.

El Nodavirus marino (específicamente la variante CMNV, o Virus de la Necrosis Neuromedular del Caramón) ha sido vinculado recientemente con afecciones oculares severas en humanos, tras investigaciones publicadas en revistas científicas como Nature Microbiology y reportes de vigilancia de la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH).

El Nodavirus marino provoca ceguera: riesgos por mariscos infectados Canva

¿Qué es el Nodavirus y por qué afecta la visión?

El Nodavirus es un agente infeccioso de ARN que históricamente afectaba solo a organismos acuáticos, provocando necrosis nerviosa viral. Recientemente, científicos han detectado su presencia en humanos, donde ataca directamente los tejidos oculares.

Este virus tiene una alta afinidad por las células nerviosas y retinales. Al ingresar al sistema humano tras la ingesta, puede provocar inflamación severa en la retina, lo que deriva en una disminución progresiva de la capacidad visual si no se atiende a tiempo.

La ciencia lo denomina un "virus de mortalidad encubierta" porque en las especies marinas no siempre muestra signos externos de enfermedad. Esto hace que mariscos aparentemente sanos y frescos lleguen a los mercados siendo portadores activos del patógeno.

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Mariscos que contienen Nodavirus y pueden infectarte

Los principales reservorios de este virus son los crustáceos y ciertos peces marinos de alto consumo. El camarón blanco (Penaeus vannamei) es el principal portador identificado en los brotes recientes detectados en granjas acuícolas.

Además del camarón, se han encontrado trazas del virus en variedades de cangrejos y peces de roca. La infección en humanos ocurre principalmente por la ingesta de estos productos cuando están crudos o insuficientemente cocidos.

Es fundamental entender que el virus no altera el sabor, olor o textura del marisco. Por ello, la confianza basada únicamente en los sentidos no es suficiente para garantizar la seguridad alimentaria frente a este patógeno silencioso.

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Síntomas de infección por Nodavirus en humanos

La manifestación clínica más preocupante tras la exposición es la visión borrosa repentina o la aparición de manchas en el campo visual. Los pacientes infectados suelen reportar una sensación de ardor o presión intraocular inusual.

A diferencia de una intoxicación alimentaria común, los síntomas gástricos (como náuseas o dolor abdominal) pueden ser leves o inexistentes. El foco del ataque se centra en el sistema nervioso y ocular, lo que puede retrasar el diagnóstico correcto.

Si después de comer mariscos notas una pérdida de nitidez en los colores o dificultad para enfocar objetos, es vital buscar atención médica especializada de inmediato. El daño en la retina por agentes virales puede ser irreversible si se permite su progresión.

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¿Cómo se propaga el virus de la mortalidad encubierta?

La propagación del Nodavirus se da de manera horizontal en el océano, pasando de un animal a otro a través del agua contaminada. En los humanos, el puente de infección es la cadena de suministro de alimentos frescos.

Investigaciones han demostrado que el virus puede sobrevivir a ciertos procesos de refrigeración comercial. Esto significa que el transporte internacional de mariscos congelados puede dispersar el patógeno a regiones donde antes no existía presencia del mismo.

La facilidad con la que el virus salta de los crustáceos al tejido humano sugiere una adaptación evolutiva reciente que preocupa a los expertos. Este hallazgo ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar las inspecciones en puertos y aduanas.

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Prevención: Cómo evitar el contagio al comer mariscos

La medida de prevención más efectiva contra el Nodavirus es la cocción completa de los alimentos marinos. Las altas temperaturas logran desnaturalizar el ARN viral.

Evita el consumo de ceviches, aguachiles o sushi de dudosa procedencia, especialmente en zonas con alertas sanitarias activas. La marinación con limón no mata el virus, ya que el ácido no penetra lo suficiente en los tejidos infectados para inactivarlo.

Asimismo, la higiene cruzada en la cocina es un factor de riesgo importante. Lavar bien las manos y los utensilios que estuvieron en contacto con mariscos crudos antes de usarlos con otros alimentos previene que el virus se traslade a tu mesa.

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El futuro de la investigación y la salud ocular

Científicos de universidades prestigiosas y centros de control de enfermedades están desarrollando pruebas diagnósticas más rápidas. El objetivo es detectar el Nodavirus en pacientes con uveítis o retinitis de origen desconocido.

La detección del virus en el humor vítreo (el líquido interno del ojo) ha sido la prueba definitiva de su impacto en humanos. Este descubrimiento cambia la forma en que entendemos las enfermedades zoonóticas marinas y su relación directa con la ceguera.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales y científicos validados es la mejor defensa. La salud pública depende de la vigilancia constante y de la responsabilidad del consumidor al elegir y preparar sus alimentos del mar.