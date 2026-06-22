Niña de dos años supera el cáncer cerebral con apoyo del ISSSTE 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), bajo la dirección general de Martí Batres Guadarrama, consolidó un importante logro médico institucional al concretar la recuperación de una paciente de apenas dos años de edad, quien superó con éxito un diagnóstico de cáncer cerebral tras recibir más de un año de intensivos cuidados oncológicos de alta especialidad. La menor fue diagnosticada originalmente en noviembre de 2024 con un ependimoma, un tipo de tumor localizado en el sistema nervioso central, lo que detonó una intervención coordinada e interinstitucional entre el Hospital Regional de Puebla y el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” en la Ciudad de México.

La estrategia clínica de los médicos especialistas requirió someter a la menor a dos cirugías de resección para retirar la masa tumoral, complementadas con ciclos consecutivos de quimioterapia y radioterapia. Para asegurar el éxito del tratamiento, intervino un cuerpo colegiado de especialistas adscritos a las áreas de neurooncología, neurocirugía, paidopsiquiatría, endocrinología, radioterapia, así como personal técnico de cuidados intensivos y paliativos.

Al respecto, la coordinadora del servicio de Pediatría del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, Janette García Pérez, enfatizó el impacto de la labor médica al declarar que la pequeña se encuentra estable de salud y se le brindará puntual seguimiento tanto en el hospital de Puebla como en el Centro Médico Nacional. Asimismo, detalló que este esfuerzo fue posible gracias al trabajo en equipo de múltiples especialistas comprometidos con dar soluciones oportunas.

El proceso concluyó formalmente el pasado 3 de junio en el Hospital Regional de Puebla, donde la paciente, acompañada por su familia y el personal de enfermería y administración, realizó el tradicional toque de campana que simboliza la victoria definitiva sobre la enfermedad. Su madre, Linda Pérez Zúñiga, expresó públicamente su agradecimiento a las instituciones involucradas señalando que en acompañamiento de los médicos y en asesoría con ellos les está yendo bien, añadiendo que esto es un hecho para celebrar, compartir y saber que sí se puede.

Este avance médico se inscribe dentro de la agenda de salud del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual prioriza el acceso directo a procedimientos médicos complejos mediante un modelo de atención humana, oportuna y coordinada.