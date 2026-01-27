La menopausia es más que sofocos y cambios hormonales: también podría estar borrando materia gris del cerebro, silenciando recuerdos y agrietando emociones.

Un reciente estudio de la Universidad de Cambridge documentó, mediante escáneres cerebrales, cómo la menopausia se asocia con una reducción significativa de materia gris, afectando áreas clave vinculadas con el sueño, la memoria y el estado de ánimo.

La menopausia está relacionada con la pérdida de materia gris en el cerebro, investigación Canva

¿Qué es la materia gris y por qué importa en la menopausia?

La materia gris es esencial para el procesamiento de la información en el cerebro. Contiene cuerpos neuronales que participan en la memoria, el juicio, el control emocional y las funciones sensoriales. Es, en muchos sentidos, la arquitectura que sostiene nuestra identidad cognitiva.

La investigación de Cambridge reveló que las mujeres posmenopáusicas mostraron una pérdida notoria de volumen de materia gris en regiones como el hipocampo, la amígdala y el tálamo, áreas directamente relacionadas con la memoria emocional, la regulación del estrés y el sueño profundo.

¿Por qué la menopausia afecta el cerebro?

La caída drástica de estrógenos durante la menopausia no solo impacta el sistema reproductivo: también interfiere con la plasticidad cerebral. Según Psychological Medicine, las hormonas sexuales están profundamente conectadas con la función cognitiva, el sueño y el estado de ánimo, por lo que su reducción puede afectar la integridad estructural del cerebro.

En otras palabras, el cerebro femenino no “envejece” de forma pasiva: sufre una transformación hormonal abrupta que deja huellas estructurales visibles.

La menopausia está relacionada con la pérdida de materia gris en el cerebro, investigación Canva

¿Qué revelaron los escáneres cerebrales en mujeres menopáusicas?

Los investigadores usaron imágenes por resonancia magnética de alta resolución en más de 200 mujeres. Compararon cerebros premenopáusicos, perimenopáusicos y posmenopáusicos, y encontraron que esta última etapa coincide con una reducción significativa de materia gris.

El hallazgo más impactante fue que esta pérdida cerebral no es aleatoria, sino que se concentra en zonas relacionadas con la regulación emocional, el sueño y la memoria autobiográfica —funciones que muchas mujeres reportan alteradas durante y después de la menopausia.

La menopausia está relacionada con la pérdida de materia gris en el cerebro, investigación Canva

¿La pérdida de materia gris implica deterioro cognitivo?

Aunque una disminución de materia gris puede estar relacionada con el deterioro cognitivo, no significa que todas las mujeres posmenopáusicas desarrollarán demencia o enfermedades neurodegenerativas.

De hecho, un estudio publicado por Pharmacy Times aclara que no se ha encontrado evidencia concluyente de que la terapia hormonal, por sí sola, aumente o reduzca el riesgo de demencia en mujeres posmenopáusicas.

La pérdida de materia gris es un marcador de cambio, no necesariamente de deterioro irreversible. El cerebro puede adaptarse y reorganizarse, pero requiere estímulos, descanso, nutrición y acompañamiento médico.

La menopausia está relacionada con la pérdida de materia gris en el cerebro, investigación Canva

¿Qué síntomas pueden asociarse con estos cambios cerebrales?

Muchas mujeres reportan síntomas que coinciden con las zonas cerebrales afectadas. Entre los más frecuentes:

Dificultad para concentrarse o “niebla mental”

Problemas de sueño o insomnio

Cambios de humor abruptos

Memoria a corto plazo deficiente

Mayor susceptibilidad al estrés o ansiedad

Estos síntomas, que a menudo son minimizados o atribuidos a “cuestiones emocionales”, tienen una base neurológica visible.

¿Qué papel juega la terapia hormonal?

Aunque la terapia hormonal (TH) ha sido considerada como una posible aliada para aliviar síntomas menopáusicos, su efecto sobre la salud cerebral aún es debatido. Algunos estudios sugieren que iniciar la TH en los primeros años de la menopausia podría ayudar a preservar ciertas funciones cognitivas, pero no hay consenso definitivo.

La investigación en Psychological Medicine explica que el efecto de la TH varía según la edad de inicio, la formulación y la duración del tratamiento.

Por ello, cualquier decisión sobre su uso debe tomarse de forma individualizada y con

supervisión médica.

¿Se puede prevenir o revertir la pérdida de materia gris?

La neuroplasticidad —la capacidad del cerebro para regenerarse y adaptarse— ofrece una esperanza. Aunque la menopausia marca un cambio biológico inevitable, el estilo de vida puede hacer una gran diferencia.

Recomendaciones basadas en evidencia para cuidar la salud cerebral en esta etapa:

Dormir al menos 7 horas de calidad por noche

Realizar ejercicio aeróbico regular (mejora flujo sanguíneo cerebral)

Mantener una alimentación rica en antioxidantes y omega-3

Estimulación cognitiva (leer, aprender, socializar)

Meditación y técnicas de manejo del estrés

El cerebro necesita ser cuidado como cualquier otro órgano. Ignorarlo durante la menopausia no solo es injusto, es peligroso.

La menopausia no es solo una transición hormonal, es una reconfiguración cerebral. Las mujeres no están exagerando cuando hablan de olvidos, ansiedad o agotamiento mental: la ciencia ahora respalda esas sensaciones con imágenes y datos.

El estigma en torno a la menopausia ha retrasado durante décadas la comprensión médica profunda de sus efectos. Pero ahora, con estudios como el de la Universidad de Cambridge, se abre una nueva conversación: una que incluye el cerebro como protagonista.