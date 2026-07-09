Hombres con disfunción eréctil presentan sobrepeso y obesidad

El 74.8 por ciento de hombres con disfunción eréctil presenta sobrepeso u obesidad y un 39.6 por ciento hipertensión, según un nuevo estudio de Boston Medical en el que participaron más de 6 mil pacientes en España.

Además, el 33.2 por ciento presenta colesterol alto; el 23.6 por ciento, diabetes, y el 5.3 por ciento, enfermedad coronaria. Según los autores, estos datos apuntan a la disfunción eréctil como posible indicador de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

El trabajo, titulado 'Resultados del tratamiento en 6 mil 103 hombres con disfunción eréctil en España: con y sin terapia de ondas de choque', ha sido presentado durante el 28.º Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Tratamiento Médico con Ondas de Choque (ISMST), celebrado en Madrid. El estudio recoge datos clínicos de 6 mil 103 hombres con disfunción eréctil atendidos en las clínicas de Boston Medical en España.

El director médico de Boston Medical España, José Benítez, resaltó que "consultar por dificultades de erección también puede ser una oportunidad de detectar otros problemas de salud. Por eso, en Boston Medical realizamos un diagnóstico exhaustivo de la salud del paciente antes de definir el tratamiento para su problema de disfunción eréctil”.

La edad media de los pacientes del estudio fue cercana a los 60 años. Además, muchos de estos pacientes esperaron casi cinco años desde los primeros síntomas de disfunción eréctil. Los expertos afirman que esta espera puede ser un problema, ya que la disfunción eréctil no siempre es solo un tema sexual. "También puede ser una señal de alerta de otros problemas de salud, como hipertensión, diabetes, obesidad o enfermedades del corazón", añaden.

Ondas de choque de baja intensidad como terapia

Boston Medical destaca que una de las alternativas terapéuticas que ha cobrado mayor relevancia en el tratamiento de la disfunción eréctil son las ondas de choque de baja intensidad. En el estudio se comparó los resultados de hombres tratados con y sin esta terapia. De acuerdo con los hallazgos presentados, el tratamiento con ondas de choque, o 'Li-SWT', se asoció con una mejora en la función eréctil.

Benítez detalla que "en la muestra analizada, los pacientes que recibieron 'Li-SWT' mostraron una mayor mejoría clínica, lo que refuerza su papel dentro de las estrategias actuales de tratamiento en medicina sexual".

El centro médico recalca que los resultados del estudio refuerzan dos mensajes de salud preventiva: la importancia de consultar a tiempo ante los primeros síntomas de disfunción eréctil, que puede ser indicador de enfermedades cardiovasculares, y el papel de las ondas de choque de baja intensidad como opción terapéutica con evidencia clínica creciente.