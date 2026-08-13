Tener una discusión puede dejar más que palabras fuertes o un mal momento, pues, cuando el enojo alcanza niveles intensos, el cuerpo también reacciona: el corazón acelera su ritmo, la presión arterial puede cambiar y los vasos sanguíneos responden a esa descarga emocional.

En este contexto, la ciencia ha encontrado una relación entre los episodios de ira y algunos cambios temporales en la función cardiovascular. Esto ha abierto una pregunta que muchas personas se hacen después de un momento de gran tensión: ¿enojarse realmente puede desencadenar un infarto? La respuesta requiere conocer qué sucede dentro del organismo y cuáles son los factores que pueden aumentar el riesgo.

¿El enojo puede provocar un infarto? Esto le pasa al corazón Canva

¿El enojo puede provocar un infarto? Esto es lo que ocurre en el corazón

Un infarto de miocardio ocurre cuando el flujo de sangre que lleva oxígeno a una parte del músculo cardíaco se bloquea. Si el suministro no se restablece con rapidez, el tejido del corazón comienza a sufrir daños.

De acuerdo con el National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), la causa más frecuente de un ataque cardíaco es la enfermedad coronaria. En muchos casos, esta enfermedad aparece cuando se acumula placa en las arterias coronarias y el flujo sanguíneo disminuye. Una placa puede romperse y favorecer la formación de un coágulo capaz de bloquear la circulación.

Entonces, ¿qué papel tiene el enojo?

La ira intensa puede provocar una respuesta de estrés que modifica de forma temporal algunas funciones cardiovasculares. El NIH informó los resultados de una investigación con adultos sanos, quienes realizaron distintas actividades destinadas a provocar enojo, ansiedad, tristeza o un estado emocional neutral.

Los participantes que recordaron durante ocho minutos una experiencia que les provocaba ira mostraron una disminución significativa en la capacidad de sus vasos sanguíneos para dilatarse. Esta alteración permaneció hasta 40 minutos después del episodio.

El hallazgo no significa que ocho minutos de enojo provoquen un infarto. Los investigadores señalan que todavía se necesitan más estudios para determinar las consecuencias cardiovasculares a largo plazo de estos cambios.

Lo que genera preocupación es la repetición. Cuando una persona experimenta episodios frecuentes de ira, los cambios temporales en los vasos sanguíneos podrían tener un efecto acumulativo y contribuir al deterioro de la salud cardiovascular.

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¿Qué le pasa al corazón cuando una persona se enoja demasiado?

Cuando aparece una emoción intensa, el organismo responde como si tuviera que enfrentarse a una amenaza. El corazón puede aumentar su ritmo y la presión arterial puede elevarse.

La investigación respaldada por el NIH encontró que la ira afecta la capacidad de los vasos sanguíneos para expandirse. Los investigadores consideran que en este proceso pueden intervenir la activación del sistema nervioso autónomo, las hormonas relacionadas con el estrés y otros mecanismos que todavía requieren mayor investigación.

Los vasos sanguíneos cuentan con una capa interna llamada endotelio, que participa en la regulación de su dilatación. Su funcionamiento adecuado es importante para mantener una circulación saludable.

El NIH explica que una alteración en la capacidad de los vasos para dilatarse se ha relacionado con procesos que pueden favorecer la aterosclerosis, enfermedad que consiste en la acumulación de placa en las paredes de las arterias. Con el tiempo, este proceso puede favorecer distintos problemas cardiovasculares.

Esto ayuda a entender por qué la relación entre enojo y corazón no debe analizarse solo desde las emociones. La ira genera una respuesta física y, cuando aparece de manera repetida, puede convertirse en un factor que merece atención dentro del cuidado cardiovascular.

Además, el NHLBI señala que un espasmo coronario, es decir, una contracción repentina y grave de una arteria coronaria, puede reducir o bloquear el flujo de sangre hacia el corazón. El organismo identifica las situaciones muy estresantes como uno de los posibles desencadenantes de este fenómeno.

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¿Por qué un ataque de ira puede aumentar el riesgo de infarto?

El enojo no debe considerarse una causa directa y aislada de un infarto. Es más preciso hablar de un posible desencadenante dentro de un conjunto de factores que determinan la salud cardiovascular.

Una persona con hipertensión, colesterol elevado, diabetes, obesidad, tabaquismo, falta de actividad física o antecedentes familiares de enfermedad cardíaca ya puede presentar un riesgo cardiovascular mayor. En ese contexto, un episodio de estrés intenso puede tener una relevancia distinta que en una persona sin estos factores.

Por ello, no es correcto afirmar que una persona tuvo un infarto simplemente porque se enojó. El desarrollo de un ataque cardíaco es mucho más complejo y, en la mayoría de los casos, está relacionado con la enfermedad de las arterias coronarias.

La relación entre emociones y corazón debe entenderse como parte de un panorama más amplio: el estado de los vasos sanguíneos, la presión arterial, los niveles de colesterol, los hábitos de vida y los antecedentes médicos también influyen.

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¿Cómo saber si el dolor en el pecho por enojo es un infarto?

Uno de los errores más peligrosos es atribuir el dolor en el pecho al enojo o al estrés. Un infarto puede causar dolor, presión u opresión en el pecho, además de falta de aire, sudoración, náuseas, mareo, cansancio inusual o dolor que se extiende hacia los brazos, espalda, cuello o mandíbula.

Los síntomas pueden variar entre personas e incluso ser leves. En algunos casos, los llamados infartos silenciosos presentan pocas señales o ninguna, sobre todo en adultos mayores y personas con diabetes. Las mujeres también pueden experimentar síntomas diferentes, como cansancio inusual, náuseas, mareo o dolor de estómago.

Por ello, si estas molestias aparecen después de un episodio de ira o estrés, no deben atribuirse automáticamente a las emociones. Ante la sospecha de un infarto, es fundamental solicitar atención médica de emergencia cuanto antes, ya que retrasar el tratamiento puede aumentar el daño al músculo cardíaco.

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¿Qué personas tienen mayor riesgo de sufrir un infarto después de un episodio de ira?

El riesgo cardiovascular no depende de una sola emoción. Hay personas que pueden tener una mayor vulnerabilidad debido a sus antecedentes médicos y hábitos de vida.

Entre los factores que pueden aumentar el riesgo se encuentran:

Presión arterial alta

Colesterol elevado

Diabetes o niveles altos de azúcar en sangre

Sobrepeso u obesidad

Tabaquismo

Falta de actividad física

Antecedentes familiares de enfermedad cardíaca

Edad

El NHLBI recomienda controlar los factores de riesgo que sí pueden modificarse. Una alimentación saludable, actividad física regular, evitar el tabaco, mantener un peso saludable y controlar enfermedades como hipertensión, diabetes y colesterol alto forman parte de las medidas que pueden ayudar a prevenir un ataque cardíaco.

El manejo del estrés también puede formar parte del cuidado cardiovascular. En la información sobre su investigación acerca de la ira, el NIH menciona estrategias como ejercicio, yoga, respiración profunda y terapia cognitivo-conductual para las personas que experimentan episodios frecuentes de enojo.

Esto no significa que haya que evitar cualquier momento de enojo. La ira es una emoción humana normal. La preocupación aparece cuando se convierte en una reacción muy frecuente, intensa o difícil de controlar.